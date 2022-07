Congo-Kinshasa: Pas de fête ni solennité/30 juin - Nouvel Elan appelle les congolais à méditer, réfléchir sur la situation du pays

Au Maniema, à l'occasion de la commémoration du 62èmeanniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, Nouvel Elan d'Adolphe Muzito appelle les congolais à considérer le 30 juin 2022 non comme une journée de fête, mais plutôt comme une journée de réflexion et de méditation. C'était dans une déclaration dévoilée le 30 juin dernier, dans la province de Maniema.

En effet, ce parti cher à Adolphe Muzito invite la population congolaise à cultiver le patriotisme et à développer l'amour pour notre pays. Ainsi, il demande à la population à l'unité nationale, telle que léguée par les pères de l'indépendance.

Pour ce parti membre de la plateforme LAMUKA, la date du 30 juin 2022 ne devrait nullement être pour les congolais, un jour de fête, vu les situations difficiles que transverse le pays.

" Le 30 juin 2022, n'est pas un jour de fête comme la Noel. Face à ce tableau sombre, vu que notre pays est humilié, le parti Nouvel Elan et son leader Adolphe Muzito, invite les congolais et congolaises à cultiver le patriotisme et à développer l'amour pour notre pays. Cultivons ensemble l'unité nationale léguée par les pères de l'indépendance.

Cependant, cette formation politique ajoute que "la Date du 30 juin 2022 tombe au moment où notre pays est endeuillé. A l'Est du pays on tue, on égorge les populations, nos frères et sœurs sont forcés à exiler dans leurs propre pays. 62 ans d'accession à l'indépendance, la République démocratique du Congo est prise en otage par le multinational, et par les puissances extérieures. 62 ans après, la République démocratique du Congo est mise à genoux, par les pays voisins".