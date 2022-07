Afrique de l'Est: Problématique du conflit RDC-Rwanda/Patrick Muyaya brandit le narratif du Gouvernement à Germain Kambinga

Le Ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya a reçu le président du mouvement politique "Le Centre", Germain Kambinga, ce lundi 4 juillet 2022 dans son cabinet. Soucieux de la situation sécuritaire précaire dans l'Est de la RDC, il a rencontré son hôte dans le cadre d'une tournée républicaine pour écouter le narratif gouvernemental s'agissant de cette problématique de la guerre. Germain Kambinga assure que son mouvement politique est venu auprès de Patrick Muyaya apporté son soutien et sa disponibilité pour lutter contre l'ennemi.

"Nous sommes également venus apporter notre soutien et notre disponibilité républicaine, à défendre la patrie avec le pouvoir de la parole et le pouvoir de l'opinion. C'est cela le rôle des partis politiques dans les périodes comme celle que nous traversons. Il ne peut pas y avoir deux Congo. Lorsque le Congo est attaqué, il ne peut pas y avoir de majorité, il ne peut pas y avoir de l'opposition. Il n'y a qu'un Congo qui a le devoir de se battre pour son intégrité territoriale", a déclaré l'ex-ministre de l'Industrie.

Ravi d'avoir été reçu par Patrick Muyaya, Germain Kambinga révèle que le ministre de la communication et médias lui a rassuré de la ferme volonté du gouvernement de la République et du Chef de l'Etat, de ne pas transiger sur cette question de guerre et de faire en sorte que le peuple congolais ait son front levé.

"La communication est un élément fondamental en période de guerre. Nous avons encouragé le ministre à continuer dans cette virilité patriotique dont il a fait montre à travers les différents médias pour défendre la justesse de la cause nationale", a-t-il affirmé. Enfin, Germain Kambinga a appelé les congolais au rassemblement pour mener ensemble ce combat et chasser l'ennemi hors du notre territoire.