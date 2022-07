Congo-Kinshasa: Santé - Jean-Jacques Mbungani déclare la fin d'Ebola à l'Equateur

"Après 42 jours de surveillance renforcée sans nouveau cas confirmé, depuis ce Dimanche 03 Juillet 2022 et conformément au protocole de l'OMS, je déclare solennellement la fin de la 14ème épidémie de la Maladie à Virus Ebola dans la province de l'Equateur ". Cette annonce a été faire par le ministre congolais de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani.

C'était au cours d'une déclaration faite ce lundi 4 juillet 2022, en son cabinet de travail, à Kinshasa. Devant les partenaires techniques et financiers de son ministère, le ministre Mbungani a confirmé que la maladie à virus Ebola a été bel et bien éradiquée définitivement dans les Zones de Santé de Mbandaka et de Wangata dans la province de l'Equateur.

" Ainsi, je voudrais, au nom du Gouvernement de la République, exprimer toute ma compassion et mes condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers durant cette épidémie.

Seules deux (2) Zones de Santé sur les trois (3) que compte la ville de Mbandaka parmi les dix-huit que compte la province ont été affectées. TroisAires de Santé sur les 284 de la province ont été touchées. Un total de 5 cas parmi lesquels 4 confirmés et 1 probable a été enregistré et dont nous déplorons malheureusement le décès de tous, soit une létalité de 100 pourcents. Signalons cependant que sur les 2 cas qui ont été admis au Centre de Traitement Ebola (CTE), un seul avait été mis sous traitement spécifique, malheureusement son décès est intervenu quelques heures après le début de sa prise en charge.

Nous regrettons la disparition de tous les cas confirmés au moment où le pays dispose non seulement de l'expertise technique, mais aussi des vaccins et des médicaments contre la Maladie à Virus Ebola. Cette résurgence a eu d'autres particularités à savoir : le cluster des personnes affectées était non vacciné au cours des épidémies antérieures, mais aussi 40 pourcents de personnes affectées étaient des enfants.

Je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier particulièrement les autorités politico-administratives de la Province de l'Equateur et de la Division Provinciale de la Santé de l'Equateur, les Experts du Niveau National ainsi que les équipes des zones de santé qui ont œuvré, sans relâche, pour atteindre ce résultat.

Aussi, je salue l'engagement des différentes communautés des Zones de Santé de Mbandaka, Wangata et Bolenge ainsi que la collaboration de la population locale avec les équipes de riposte lors de cette épidémie.

La victoire de la riposte tient aussi aux acquis de la 11ème épidémie de la MVE, mais également de la résultante de la coopération internationale, à travers nombreux de nos Partenaires pour leur appui technique et financier dans la réponse à cette épidémie.

Il sied de noter que l'Ecosystème de la Province de l'Equateur et de plusieurs autres provinces de la RDC reste favorable à la survenue ou à la résurgence des épidémies de la MVE. C'est ainsi que la fin de cette épidémie doit servir de signal pour que le système de surveillance épidémiologique soit renforcé autour des guéris, dont le pays en compte encore des milliers.

Au moment où nous déclarons la fin de cette épidémie, la RDC continue à faire face à la pandémie COVID-19 et à d'autres urgences de santé publique (Monkey pox, Rougeole, cholera, ... ). Pour vaincre ces fléaux, les communautés sont invitées à s'engager aux côtés des personnels de santé, des leaders politiques et religieux.

Nous rassurons la population de l'Equateur et des provinces voisines que les activités de résilience que nous avons lancées récemment, vont se poursuivre afin de renforcer le système de santé dans cette partie du Pays.

Au demeurant, il leur est recommandé de continuer à maintenir les mécanismes d'alerte précoce des maladies sous surveillance au travers le système de surveillance mis en place en vue de détecter rapidement les éventuelles épidémies à venir et riposter promptement et efficacement ; pour réduire la charge de morbidité et mortalité dans la population telle que le souhaite le chef de l'Etat, à travers sa vision axée sur la Couverture Santé Universelle ", a déclaré le Ministre de la Santé.