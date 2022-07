Afrique de l'Est: Meeting populaire à la place YMCA/RSD - Yvan Ilunga sensibilise pour le soutien aux FARDC et à la population de l'Est de la République

Dans le cadre de soutien aux Forces Armées Congolaises (FARDC), le Rassemblement pour la Souveraineté et la Démocratie (RSD), parti politique cher au Dr Ivan Ilunga, a organisé un meeting populaire, ce samedi 02 juillet 2022, à la place (YMCA), dans la Commune de Kalamu. C'était aussi une occasion pour cette formation politique, de dénoncer l'agression rwandaise et le maintien de l'embargo sur les armes à destination de la RDC.

Le président du Rassemblement pour la Souveraineté et la Démocratie, Ivan Ilunga, a, à l'occasion souligné l'importance de marquer le moment, lié à la situation sécuritaire à l'Est de la République Démocratique du Congo et au soutien indéfectible aux FARDC. Il a rappelé qu'il va également continuer à dénoncer les tentatives d'occupation Rwandaise dans la partie Est du territoire national.

Face à la situation, le président Ivan Ilunga a expliqué que l'urgence était de mobiliser la jeunesse, les confessions religieuses et tous les jeunes de partis politiques pour lancer un message de compassion aux victimes de tuerie à l'Est de la RDC. Il a aussi appelé les autorités à la sauvegarde de l'intégralité du territoire national contre toutes les attaques de forces armées à la partie Est de la République.

"Nous sommes toujours sous la menace de l'insécurité à l'Est de la République et nous maintenons le cap sur la pression comme l'a dit le Chef de l'État, nous restons mobilisés. Nous avons aujourd'hui mobilisé la jeunesse, vous avez vu toutes les confessions religieuses, les jeunes de tous les partis politiques, ont accepté d'être derrière nous, pour qu'ensemble, nous puissions passer ce message de compassion et de solidarité envers la population meurtrie de l'Est", a déclaré Dr Ivan Ilunga.

Pour les manœuvres opérées par la Communauté Internationale dans la gestion des attaques de groupes armés en République Démocratique du Congo, le président Ivan a dénoncé avec aigre la mauvaise foi de leur part. Ensuite, pour la voie diplomatique, il a indiqué que le président de la République et Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lutte pour trouver des arrangements.

" Nous constatons la mauvaise foi de la Communauté internationale qui accepte que le petit pays comme le Rwanda, Ouganda, achètent des armes, mais elle maintient l'embargo contre la RDC. Vous vous rappeler qu'aujourd'hui c'est le 02 juillet, date à laquelle on a brûlé Kimpavita. Sans armes, Kimpavita a fait la guerre", a ajouté Dr Ivan.

Il sied de signaler que Dr Ivan Ilunga a promis d'autres manifestations dans les prochains jours, dans la capitale tout comme sur toute l'étendue du territoire national.