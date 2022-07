Sénégal: En visite de condoléances à Ziguinchor et Bignona, les leaders de YAW "pilonnent" Macky et l'accusent

Venus présenter leurs condoléances aux familles des deux jeunes Idrissa Goudiaby (à Ziguinchor) et Abdoulaye Diedhiou (à Bignona) morts lors des manifestations du 17 juin dernier, les leaders de de la coalition Yewwi Askan Wi ont fait le procès de ces deux morts. Ils accusent Macky Sall " de véhiculer un discours haineux ... "

Déployés dans la région sud, les leaders de la coalition YAW se sont rendus chez les familles des deux jeunes manifestants tués lors des évènements du 17 juin dernier. Khalifa Sall, Dethié Fall, Habib Sy, Cheikh Tidiane Dièye, Aida Mbodji, Guy Marius Sagna, Ousmane Sonko ... ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes, les jeunes Idrissa Goudiaby à Ziguinchor et Abdoulaye Diatta à Bignona morts lors de la manifestation interdite de l'opposition le 17 juin dernier. L'occasion a été saisie par les " opposants " pour déclencher des " missiles " vers Macky sall qu'ils accusent d'être à l'origine de ces morts. " Nous n'accepterons plus qu'on nous brime et qu'on tue des jeunes sans défense.

Il faut que ces assassinats cessent et la meilleure manière d'y arriver est de sanctionner ces crimes et de faire payer aux auteurs leurs actes ", lâche Khalifa Sall face à la presse dans l'après-midi. " Ce sont des familles meurtries, et complètement abattues que nous avons rencontrées", déclare-t-il avant de brandir la loi du talion " Nous répondrons coup sur coup ... ". Et l'ancien maire de Dakar de poursuivre: " Il faut qu'on sache qui a fait quoi avant de rendre les corps ". Khalifa Sall estime tout comme Ousmane Sonko que c'est la meilleure façon de rendre hommage aux victimes.

Le leader du Pastef Ousmane Sonko, on ne peut plus amer, dira pour sa part : "Macky Sall n'aime pas la Casamance et les Casamançais ... depuis qu'il y a un homme politique casamançais du nom d'Ousmane Sonko qui le dérange... ". Avant d'exhorter les Casamançais à ne pas se laisser embarquer par "le discours haineux de Macky Sall car personne n'est plus sénégalais que le Casamançais. La Casamance est la région la plus cosmopolite du Sénégal où toutes les ethnies, toutes les religions cohabitent en toute harmonie ", lancera-t-il lors de la conférence de presse tenue par ces leaders de YAW à Ziguinchor.