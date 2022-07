Congo-Kinshasa: La MONUSCO dote la police et l'armée congolaises d'armureries et de coffres-forts pour le stockage d'armes et de munitions

communiqué de presse

La MONUSCO, à travers son service anti-mines UNMAS, a remis aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et à la Police nationale congolaise (PNC) des armureries mobiles et des coffres forts pour le stockage des armes et des munitions. A travers ce projet financé à hauteur de 110 000 dollars américains, la Mission de maintien de la paix en RDC voudrait permettre aux services de sécurité congolais de disposer de lieux sûrs et adaptés pour mieux stocker et conserver les armes, en les mettant à l'abri des intempéries dans différentes provinces de la partie Est du pays.

L'aménagement des conteneurs en armureries s'est déroulé de février à mai 2022. Durant tout le mois de juin, la MONUSCO a procédé à la remise de ces outils aux bénéficiaires.

Trois provinces congolaises ont été ciblées : le Nord Kivu, le Sud Kivu, et l'Ituri, précisément dans les villes de Goma, d'Uvira, de Bukavu et de Kamanyola.

La ville de Bukavu, dans le Sud Kivu, a constitué la première étape pour cette remise.

Du stockage et de la protection des armes et munitions

Dans la province du Sud-Kivu, la police locale et l'armée ont reçu au total, deux bureaux aménagés et dotés de deux coffres-forts chacun, quatre armureries mobiles pouvant contenir jusqu'à 400 armes et des centaines de munitions de petits calibres.

La Mission de l'ONU en RDC a entamé sa série de remise jeudi 23 juin 2022 à la base logistique des FARDC à Uvira. C'est le chef du sous-bureau de la MONUSCO dans cette ville, Kasimi Bamba, qui a procédé à cette remise officielle.

Au Nord-Kivu, une armurerie a été remise à l'état-major de la 34e région militaire des FARDC à Goma et 5 conteneurs ont été aménagés pour la PNC de Katindo et les commissariats et sous-commissariats de Ndosho, Katoyi et Mugunga.

Dimanche 26 juin 2022, le chef de bureau de la MONUSCO au Sud-Kivu a aussi remis aux responsables de la police frontalière de Kamanyola leur armurerie mobile.

" Recevoir un aussi beau bureau fait la fierté de la Police, et donne aussi une bonne image de celle-ci. Cela nous donne de la motivation ", a affirmé le commandant de cette unité, Ebwe Maliba Patou, en réceptionnant ce don.

" L'édifice va aider à bien conserver nos armes, grâce aux deux coffres-forts réceptionnés, on peut garder facilement nos armes qui seront ainsi mieux protégées ", a-t-il ajouté.

Mardi 28 juin 2022, les Forces armées de la République démocratique du Congo ont à leur tour reçu trois armureries à Bukavu.

La première a été remise à la base logistique de la 33e région militaire au camp TP, la deuxième à l'unité police militaire au Camp SAIO, et la troisième, à la Force navale.

Cette dotation de la MONUSCO a suscité l'émotion des responsables en charge de la gestion de ces camps. Tous se sont dit satisfaits et ont vivement salué cette initiative de la Mission de maintien de paix qui leur permettra de mener à bien leurs activités.

Pour le commandant de la force navale, le colonel Kanan Joseph, ces ouvrages serviront même les générations futures.

" C'est pour moi une joie immense parce que ça va nous aider à bien entreposer nos armes, bien les garder. Je pense que cet ouvrage sera pour nous d'une importance capitale au point que même les générations futures pourront en bénéficier ", a-t-il affirmé.

La province de l'Ituri a reçu aussi son lot de 4 armureries mobiles, toujours au profit des FARDC.