Algérie: Natation algérienne - Un bilan positif, mieux que l'édition précédente à Tarragone

Alger — La natation algérienne a réalisé un "bilan positif" aux 19è Jeux méditerranéens-2022 d'Oran (25 juin-6 juillet), a estimé mercredi le directeur des équipes nationales, Lamine Benabderrahmane, eu égard au "nombre de médailles" remportées et aux chronos réalisés par les nageurs de la sélection nationale.

"Sur la base des objectifs fixés avant les Jeux, à savoir se qualifier au moins pour quatre finales, j'estime que le bilan est largement positif puisque nous avons pris part à 15 finales, avec à la clef quatre médailles dont une en or, et trois records d'Algérie battus", a indiqué Benabderrahmane à l'APS.

Après cinq journées de compétition (1-5 juillet) disputées à la piscine du complexe olympique Miloud-Hadefi, la sélection algérienne a décroché quatre médailles (1 or, 1 argent et 2 bronze), réussissant une prestation meilleure que celle obtenue lors de la précédente édition de Tarragone-2018 où seuls une médaille d'or au 100 m NL et une médaille d'argent au 50 m NL avaient été remportées par Oussama Sahnoune.

Le technicien algérien s'est félicité que, cette fois-ci aux joutes d'Oran, "le bilan est meilleur grâce aux médailles remportées par Jaouad Syoud et Oussama Sahnoun, dans une compétition méditerranéenne de haut niveau, en présence de champions d'Europe", estimant que les résultats enregistrés sont "honorables et satisfaisants pour l'instance fédérale".

Son coéquipier Sahnoun, 29 ans, a décroché une médaille de bronze au 50m NL (22" 22).

A une question sur le rendement du spécialiste du dos, Abderrahmane Ardjoune, qui s'est contenté d'une qualification à la finale du 100m dos, le DEN a fait savoir que le nageur de l'ASPTT d'Alger, "est revenu de loin, après une longue absence des entraînements pour préparer son mémoire de fin d'année universitaire. Pour cette raison, on peut dire que sa participation au rendez-vous méditerranéen reste positive et motivante en prévision des prochaines échéances".

S'agissant des jeunes nageurs algériens lancés dans le bain, à l'occasion des JM-2022, afin qu'ils acquièrent de l'expérience, à l'image d'Imène Zitouni (16 ans) et Lilia Midouni (17 ans), le technicien algérien a estimé que cela a été bénéfique et très avantageux pour ces jeunes nageurs.

"La participation de ces jeunes nageurs (16-18 ans) entre dans le cadre de la stratégie à moyen terme de la Fédération, puisque nous avons saisi l'opportunité de la tenue, chez nous, des 19è JM, pour leur offrir l'occasion de se mesurer au haut niveau. Une démarche qui s'est révélée bénéfique, puisqu'ils ont réalisé leurs meilleurs temps personnels", a précisé le DEN.

A Oran, les nageurs algériens ont réussi à battre trois records nationaux. Le premier a été obtenu par Imène Zitouni au 200m dos avec 2'21"88 contre 2'22"22 qu'elle détenait elle même.

Les deux autres records ont été battus par l'équipe féminine du relais, d'abord au 4x100m 4 nages en 4'20"78 (ancien record 4'22"29), ensuite au relais 4x100m NL en 3'53"20 (ancien record 3'55"18).

Au tableau des médailles (mixte), la sélection algérienne de natation, avec quatre distinctions, a pris la 9è place sur 11 pays classés, sachant que 20 nations ont pris part aux épreuves de natation aux JM d'Oran. L'Italie a dominé la compétition avec 36 médailles (15 or, 7 argent et 14 bronze), dépassant de loin la Grèce, 2è avec 6 or, 6 argent et 1 bronze, puis la Turquie qui a remporté 5 médailles d'or, 5 argent et 9 bronze.

Aux yeux de Lamine Benabderrahmane, les résultats des Algériens sont de bon augure en prévision des championnats arabes-2022 prévus dans deux semaines à Oran (20-24 juillet) où l'Algérie ambitionne de "décrocher le titre arabe".

La sélection algérienne de natation a pris part aux joutes méditerranéennes d'Oran, avec 18 athlètes dont six dames.