Algérie: ENSM - Sortie de la 47e promotion des officiers de la marine marchande

Tipasa — L'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) a organisé, mercredi à Bousmaïl (Tipasa), une cérémonie de sortie de la 47e promotion des officiers de la marine marchande.

La cérémonie qui s'est tenue parallèlement aux festivités célébrant le 60e anniversaire de l'indépendance, s'est déroulée en présence du ministre des Transports, Abdallah Moundji, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, du ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, et du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi.

Le wali de la wilaya de Tipasa, Abou Bakr Seddik Bousetta, les autorités locales, sécuritaires et nationales, ainsi que des directeurs de ports, des enseignants et des étudiants de l'ENSM ont également assisté à cette cérémonie.

Le ministre du secteur a prononcé une allocution à cette occasion dans laquelle il a indiqué que cette promotion et celles sorties depuis la création de cette école nationale et des différents instituts sous tutelle, "sont la meilleure preuve de la démarche entreprise par le ministère des Transports en vue du développement des ressources humaines et la contribution, efficace, au processus de l'édification".

Mettant en exergue le rôle de cette école prestigieuse dans le développement des ressources humaines, M. Moundji a rappelé que le nombre des diplômés de l'école depuis sa création en 1976, s'élève à 5288 cadres maritimes et portuaires, dont 175 étudiants de différentes nationalités issus de 22 Etats étrangers.

La nouvelle promotion est constituée de 85 diplômés, dont 47 titulaires du diplôme de Master, répartis sur 23 spécialistes en sciences de la navigation, 24 en mécanique maritime, 38 ingénieurs d'état dont 19 en sciences de la navigation et 19 autres en mécanique maritime.

La gent féminine est présente dans cette promotion, ajoute le ministre, avec la sortie de 12 étudiantes dans différentes spécialités.

M. Moundji a mis en relief ,par la même, l'importance stratégique du secteur maritime dans le développement de l'économie nationale, à travers les échanges commerciaux internationaux, rappelant les instructions et les orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune relatives à l'impératif développement de cette activité vitale.

Réitérant la disposition de son département ministériel à assurer à l'école les moyens indispensables à la promotion du secteur maritime en une industrie pionnière au niveau régional, il a félicité les étudiants diplômés et les a appelés à poursuivre le travail et à se mettre au contact des professionnels du secteur.

De son côté, le directeur de l'Ecole Dr. Azzedine Kerma a affirmé que les nouveaux étudiants ont fait preuve, durant la période de leur formation, de discipline et de persévérance, ce qui leur permettra de piloter des navires en tant qu'officiers de navigation en haute mer.

L'ENSM a organisé, ajoute son directeur, lors de cette année universitaire, 121 sessions de formation obligatoires à court terme au profit des officiers de marine marchande à bord des navires, des formations, a-t-il précisé, sanctionnées par 2209 attestations de navigation maritime reconnues internationalement.

Rappelant le rôle important joué par l'ENSM dans le développement des ressources humaines hautement qualifiées, à travers la prise en charge des besoins d'enseignement et de formation du secteur maritime et des ports d'Algérie, voire même au profit de certains Etats africains et arabes, le directeur de l'école a affirmé que les diplômes remis aux sortants sont conformes aux normes et aux exigences internationales de l'Organisation maritime internationale (OMI).