Algérie: La collecte des peaux de moutons, une action à dimension économique et écologique

Alger — Une vaste campagne nationale de collecte des peaux de moutons sacrifiés sera lancée, à partir de la semaine prochaine, à l'occasion de l'Aïd el Adha, avec l'objectif de valoriser cette matière première des industries du cuir et du textile et de préserver l'environnement, a indiqué un responsable du ministère de l'Industrie.

Dans une interview accordée à l'APS, le directeur de l'intelligence économique au ministère, Mokdad Aggoun, a expliqué que l'opération de collecte des peaux des moutons sacrifiés pour l'année 2022, organisée sous le slogan "Richesse précieuse et exploitation idoine, pour la diversification économique", s'inscrit dans la continuité des opérations menées depuis 2018 et qui ont connu une pause, au cours des années 2020 et 2021, en raison de la pandémie de Covid-19.

Aussi, l'action ambitionne d'inculquer la culture de récupération au sein de la société, tout en contribuant à améliorer la propreté de l'environnement et à encourager les petites et moyennes entreprises (PME) à investir dans le domaine de la tannerie et des professions annexes, ce qui permet de créer des opportunités d'emploi et de richesse.

A la faveur des leçons et conclusions tirées des opérations précédentes, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la qualité des peaux collectées, les walis à travers les wilayas du pays chapeauteront l'opération, et ce, en facilitant les opérations de collecte et de transport des peaux des moutons sacrifiées aux sites désignés au préalable, selon le responsable.

Et de poursuivre: "En tant que secteur d'industrie, nous affirmons notre disponibilité à recevoir et exploiter le cuir collecté localement, et nous renouvelons notre engagement à contribuer à fournir des espaces pour le stockage du cuir au niveau des entreprises économiques publiques".

Augmenter le taux des peaux de moutons exploitables, le défi à relever

M. Aggoun a, dans ce contexte, rappelé que le secteur de l'industrie possède des infrastructures de base qui permettent la prise en charge cette filière, se référant à une enquête menée par les services du ministère de l'Industrie sur les capacités de transformation du cuir.

Selon les conclusions de cette enquête, le volume de traitement annuel des peaux bovins était de plus de 34.000 tonnes, avec un taux d'utilisation des capacités de 71% alors que le volume de traitement annuel des peaux d'ovins, s'élève à près de 4 millions de pièces, avec un taux d'utilisation des capacités de l'ordre de 60%.

Pour le traitement des peaux caprines, le volume annuel affichait plus de 1,8 million de pièces, avec un taux d'utilisation des capacités de l'ordre de 48 %.

S'agissant du stockage de peaux de bétail, les capacités d'emmagasinement des peaux de bovins s'élève à plus de 74.000 peaux brutes et plus de 500.000 traitées, tandis que celles des peaux d'ovins atteignent plus de 2 millions de peaux brutes et plus de 2,5 millions de peaux traitées .

Pour les caprins, la capacité de stockage atteint près de 1,2 millions de peaux brutes et plus de 2 millions peaux traitées.

Evoquant le bilan de l'opération de collecte des peaux pour l'année 2018 qui avait concerné six wilayas, le même responsable a rappelé que cette action qui tablait sur le ramassage de 800.000 pièces, s'est soldée par la collecte de près de près de 965.000, soit plus de 120% de l'objectif tracé.

Lors de la même opération, le taux de peaux utilisables était de l'ordre de 20% alors que la quantité collectée de laine récupérée était de plus de 340 tonnes.

L'opération de collecte pour 2019, quant à elle, a été réalisée en collaboration avec les autres secteurs intervenant à l'échelle locale et s'était caractérisée par son aspect économique à travers la collecte "de peaux saines, bien dépecées et transformables", acheminées vers les tanneries du groupe GETEX, le semaine ayant suivi les jours de Aïd, a rappelé M. Aggoun.

L'opération qui avait ciblé également six wilayas disposant de tanneries publiques appartenant au groupe GETEX, a permis la collecte de plus de 140.000 unités exploitables, souligne-t-on encore.

Evaluant les deux opérations, le cadre du ministère de l'Industrie a indiqué qu'en dépit des multiples points positifs relevés, le faible taux de récupération des cuirs de bonne qualité demeure l'un des points négatifs enregistrés.

Afin de remédier à cet obstacle, le représentant du ministère de l'Industrie a appelé les citoyens à suivre des étapes "simples" susceptibles d'assurer la bonne qualité des peaux du sacrifice en s'assurant de bien écorcher la peau, d'y mettre du sel, immédiatement après cette phase et de déposer le cuir au niveau du site, désigné comme point de collecte dans le quartier.

De son côté, le PDG du Holding des textiles et cuirs GETEX, Toufik Berkani, a indiqué à l'APS, que le complexe a mobilisé pour la réussite de l'opération de collecte des peaux de moutons sacrifiées, l'ensemble de ses unités, réparties sur plus de 20 wilayas, soit 39 usines, d'une capacité d'accueil de plus de 500.000 pièces de cuir, en parallèle à la mobilisation de 1.000 fonctionnaires parmi l'effectif du holding.

M. Berkani a, à cet effet, appelé à suivre les consignes afin de préserver les pièces de cuir et d'éviter leur détérioration due aux températures élevées, déplorant "la perte annuelle de plus de 4 millions de pièces de cuir, dont la valeur financière de cette matière première dépasse plus de 500 millions de dinars".