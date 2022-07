Algérie: Aïd El Adha - Les journées du 9 et 10 juillet chômées et payées

Alger — Les journées du samedi 10 et du dimanche 11 Dhou El Hidja 1443 de l'Hégire, correspondant au 9 et 10 juillet 2022, sont chômées et payées pour l'ensemble des personnels des institutions publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi que pour les personnels des entreprises publiques et privées, indique mercredi un communiqué de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

"A l'occasion de la fête de l'Aïd El Adha et conformément à la loi n 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée , fixant la liste des fêtes légales, les journées du samedi 10 et du dimanche 11 Dhou El Hidja 1443 de l'Hégire, correspondant au 9 et 10 juillet 2022, sont chômées et payées pour l'ensemble des personnels des institutions publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi que pour les personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée", précise la même source.

Toutefois, les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités, "sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté", ajoute le communiqué.