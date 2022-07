Madagascar: Kalash à Tana - Un duo avec un artiste malgache prévu

Kalash, chanteur et rappeur français d'origine martiniquaise, débarque demain soir vers 22h30 sur la Grande île, pour préparer, entre autres, son premier show à Madagascar qui se déroulera ce samedi 9 juillet au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina.

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, son 3e album a été certifié disque d'or en juillet 2016, quelques semaines après sa sortie. Son single " Mwaka moon " en featuring avec Damso a été certifié single de diamant, trois mois après sa sortie. Les 21 morceaux de son dernier album vibrent au rythme du reggae, dancehall, rap et proposent des lyrics conscients ou festifs. Kalash a connu plusieurs succès de scène et a remporté divers prix, dont le SACEM de la catégorie Reggae Dancehall en 2011, grâce à son morceau " Pran Pié ".

Il aura un agenda chargé durant son séjour tananarivien de quatre jours. La veille de l'événement, il sera l'invité d'une émission matinale avant de passer en revue le site du grand show de ce samedi. Kalash fera ensuite une visite dans un centre d'orphelinat de la Capitale dans l'après-midi de ce vendredi. Il donnera également une soirée privée " After Show " à l'hôtel sponsor de l'événement après le grand spectacle.

Quant au spectacle de ce samedi, il se déroulera en trois parties. Les artistes locaux dont Arione Joy, Johane, Mélanie Walker et Basta Lion ouvriront la scène pour 90 minutes d'ambiance. Un show DJ animé par les deux meilleurs DJ de l'Empire Club à Paris, DJ Tyson et DJ Eladji, s'ensuivra. Kalash assurera la dernière partie du show, pendant laquelle il enflammera la scène durant 90 minutes. L'artiste français reprendra ses morceaux les plus connus comme " Taken ", " Mwaka Moon ", " Moments gâchés " ou " Tu sais ".

Mais il ne manquera pas de faire découvrir au public malgache les chansons de son nouvel album " Tombolo " dont " My life " ou " Everybody Falla " durant ce show qui promet d'être plein de surprises, notamment des chorégraphies, des effets spéciaux pour pimenter le spectacle et le clou de la soirée, un duo de Kalash avec un artiste malgache dont l'identité a été expressément gardée secrète. S'agit-il d'un homme ou d'une femme ? Quel sera le titre du morceau ? Le mystère restera entier jusqu'à samedi.

En attendant, l'Empire Gasy Event promet un show inédit et rappelle que de nouvelles catégories de billets sont disponibles dans les points de vente Massin' et sur Ticketplace.io, notamment les billets Smile à 20 000 ariary et Gold à 100 000 ariary, les catégories Lite et Platine étant totalement épuisées.