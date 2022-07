Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance - L'INAD-CI forme 125 administrateurs de sociétés publiques

Une initiative pour renforcer la bonne gouvernance, l'un des piliers de " la Côte d'Ivoire solidaire ", le programme de gouvernement du président de la République.

La 2ème édition du programme de certification des administrateurs des sociétés publiques (CASP) a débuté, le lundi 4 juillet dernier, à la Maison de l'entreprise au Plateau. Initiée par la Direction générale du Portefeuille de l'Etat (DGPE), en partenariat avec l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire (INAD-CI), elle s'articule autour du thème : " Gouvernance d'entreprise : missions et responsabilités des mandataires sociaux ". L'objectif, a expliqué le Directeur général du Portefeuille de l'Etat, M. Seydou Bamba, qui représentait le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, c'est d'ériger les entreprises publiques en modèles de bonne gouvernance tant en Côte d'Ivoire qu'à l'échelle continentale.

Cette formation consiste, à l'en croire, à doter les entreprises publiques d'outils nécessaires pour mettre en œuvre les mandats reçus de l'Etat. Au total, 125 nouveaux administrateurs seront formés. Selon le Directeur exécutif de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire (INAD-CI), M. Ted Azouma, trois modules seront enseignés aux apprenants, à l'instar des 282 administrateurs formés, lors de la première édition, de 2019 à 2020. Il s'agit de : " Gouvernance : missions et responsabilités des mandataires sociaux", " Finances-audits et gestions des risques " et " Stratégie et RSE".

" Ces modules permettront aux bénéficiaires de contribuer à l'amélioration de la gouvernance des entreprises en Côte d'Ivoire, et par-delà, de l'Economie nationale " a souligné M. Azouma. Pour le Directeur pédagogique du certificat des administrateurs de sociétés publiques, Michel Brizoua Bi, la haute qualité de la formation dispensée contribuera à faire adopter les bonnes pratiques de gouvernance et de responsabilité sociétale dans le respect des valeurs d'excellence, d'éthique, d'intégrité et de redevabilité.

" La Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique subsaharienne à créer ce processus qui impose à ses administrateurs de se faire former pour d'accomplir au mieux leurs fonctions" a-t-il souligné. Faut-il le noter, l'édition 2022 de la CASP s'achèvera 15 juillet prochain.