Afrique: Ennam Mayara - SM le Roi a jeté les bases d'une coopération efficiente entre l'Afrique et l'Amérique Latine

Montevideo — Le Président de la Chambre des Conseillers, M. Enaam Mayara, a affirmé que SM le Roi Mohammed VI a jeté les bases d'une coopération efficiente entre l'Afrique et l'Amérique Latine, à la faveur de la tournée royale dans cette région en 2004.

Dans une interview à la chaîne d'information marocaine M24 à l'issue de sa visite au Chili et en Uruguay (20-29 juin), M. Mayara a déclaré que le Maroc s'érige aujourd'hui en locomotive de la coopération entre l'Amérique latine, l'Afrique et le Monde arabe.

Ce rôle de trait d'union joué par le Maroc est dû à la grande confiance dont jouit SM le Roi auprès de ces pays, une confiance qui se traduit par une coopération fructueuse entre les pays du Sud, a poursuivi M. Mayara, rappelant que la politique suivie par le Maroc repose sur la transparence, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays et le respect de leur souveraineté.

La vision royale, a poursuivi le Président de la Chambre des Conseillers, a donné une forte impulsion à la politique étrangère marocaine, ainsi qu'aux actions entreprises par l'institution législative dans le cadre de la diplomatie parlementaire.

M. Mayara a estimé que son séjour au Chili avec la délégation parlementaire qu'il a présidée, s'est inscrit dans le cadre de la dynamique instaurée par le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, pour renforcer la coopération sud-sud, soulignant que ses entretiens au Chili, marqués notamment par des réunions fructueuses avec les présidents des deux chambres du congrès chilien, ainsi qu'avec des responsables gouvernementaux, ont porté sur la promotion des relations bilatérales.

M. Mayara a estimé que sa visite à ce " pays ami " qu'est le Chili, a été une réussite au regard de la qualité des échanges avec ses responsables gouvernementaux, ses parlementaires et avec des personnalités de de la société civile, qui ont tous réitéré la volonté de poursuivre l'action conjointe à tous les niveaux et consolider les liens exceptionnels entre Rabat et Santiago.

Lors de cette visite, le président de la Chambre des Conseillers a proposé la mise en place d'un Forum parlementaire économique entre les deux pays, faisant remarquer que le Chili est un allié du Maroc dans la région latino-américaine qui bénéficie d'uneattention particulière du Royaume, non seulement au niveau politique, mais aussi économique.

M. Mayara a expliqué que ce Forum économique parlementaire Maroc/Chili serait le cadre idéal pour explorer les pistes d'investissement et les potentialités des deux pays dans de nombreux domaines, notamment l'agriculture, la gestion de l'eau, les énergies renouvelables, l'industrie, le tourisme et la technologie.

Dans cet entretien avec M24, M. Mayara est revenu sur sa visite en Uruguay, où il a été reçu en audience par le président Luis Lacalle Pou, qui a exprimé sa grande considération pour le Maroc et sa ferme volonté de surmonter tous les obstacles qui freinent le développement des relations historiques entre les deux pays, estimant que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour promouvoir la coopération économique dans divers domaines et porter les échanges commerciaux à de meilleurs niveaux.

Les propos tenus par le président Lacalle Pou lors de cette audience tracent les contours d'un cadre prometteur des relations entre les deux pays qui sont appelés à tisser des liens économiques étroits faisant du Maroc la porte d'entrée de l'Uruguay vers l'Afrique et le Monde Arabe.

A Montevideo, M. Mayara et la délégation l'accompagnant ont tenu des réunions avec des responsables gouvernementaux, des parlementaires de différents bords politiques et des hommes d'affaires, dont le sujet central a été le renforcement de la coopération aux plans économique et commercial.

M. Mayara a souligné que la partie uruguayenne est consciente de l'importance de faire avancer les relations avec le Royaume et de corriger les erreurs qui ont freiné, par le passé, la construction de relations fructueuses entre les deux pays. Les Uruguayens ont notamment insisté sur la mise en place de relations fondées sur le respect de la souveraineté des États et sur la convergence de vues en relation avec les questions d'intérêt commun.

En marge d'un symposium sur le changement climatique et le rôle des parlements d'Amérique Latine et des Caraïbes, organisé à Montevideo par l'Union interparlementaire et le parlement de l'Uruguay, M. Mayara a rencontré le Président du Parlement du Mercosur (Parlasur), Tomas Bittar, auquel il a exprimé le souhait de voir la Chambre des Conseillers devenir membre observateur du Parlasur.

M. Mayara a souligné à ce propos que la composition diversifiée de la Chambre des conseillers, notamment sa composante économique et professionnelle, lui confère le rôle d'impulseur des relations avec ce bloc parlementaire régional, d'autant plus que le Maroc est membre observateur dans tous les forums parlementaires régionaux d'Amérique latine.

Le requête de la Chambre des Conseillers, a fait savoir M. Mayara, a été très bien accueillie par le Parlasur, qui est aujourd'hui le deuxième plus grand bloc au monde, ajoutant que son président a annoncé que l'accord à ce sujet devrait être annoncé dans les plus brefs délais avant de mettre en œuvre une feuille de route sur la coopération bilatérale dans de nombreux domaines d'intérêt commun.

M. Mayara a conclu que la coopération parlementaire est une donne indispensable pour renforcer la coopération sud-sud et que la pandémie de Covid-19 a montré le " besoin urgent " d'un marché commun aux pays du sud afin de faire face aux aléas de l'économie mondiale.