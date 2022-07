Maroc: 10ème session du Parlement global pour la tolérance et la paix du 13 au 15 juillet à Rabat et Dakhla

Rabat — Le Parlement global pour la tolérance et la paix tiendra sa 10ème session du 13 au 15 juillet à Rabat et Dakhla, et ce sur invitation de la Chambre des représentants.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, cette session, qui connaîtra la participation de plus de 80 parlementaires du monde entier, examinera nombre de sujets relatifs à la tolérance et à la paix et sera sanctionnée par un communiqué final.

Lors de cette session, le bureau du Parlement global pour la tolérance et la paix tiendra une réunion outre les réunions des commissions internes qui s'intéressent au renforcement de la paix, à la femme et à la jeunesse, aux affaires étrangères, au développement durable, aux affaires juridiques et à la lutte contre le terrorisme, précise le communiqué.

Le Parlement global pour la tolérance et la paix est l'un des parlements internationaux les plus importants, spécialisés dans la diffusion des valeurs de tolérance et de paix, selon la même source.

Il fait partie des instances relevant du Conseil global pour la tolérance et la paix (CGTP) qui se veut une organisation internationale soucieuse de consacrer les principes humanitaires nobles et de diffuser les valeurs de tolérance et de paix entre les peuples et les pays conformément aux orientations et aux principes des Nations Unies.