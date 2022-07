Sénégal: Kédougou - L'IEF veut promouvoir les filières scientifiques et la déclaration des naissances

Kédougou — L'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Kédougou, à travers son bureau genre, partenariat et communication, a entamé mercredi une caravane de sensibilisation sur l'accès et le maintien des jeunes filles dans les filières scientifiques et la déclaration des naissances.

Cette caravane à laquelle participent trois miss mathématiques du département éponyme, a sillonné plusieurs villages pour délivrer des messages aux populations.

"Nous sommes venus expliquer aux populations la problématique majeure de l'accès et du maintien des filles dans les filières scientifiques mais aussi le problème de l'état civil. Et leur faire comprendre qu'elles ont la possibilité de terminer ces filières scientifiques", a expliqué Kadidia Diallo, responsable du bureau genre, partenariat et communication de l'IEF de Kédougou.

Elle a rappelé le niveau très élevé du taux d'abandon scolaire des jeunes filles dans les filières scientifiques au niveau des cycles moyen et secondaire.

Cette caravane s'inscrit dans le cadre du déroulement du plan d'action du bureau genre de l'IEF, financé par le ministre de l'Education nationale, a indiqué Kadidia Diallo.

Durant la campagne, des émissions de radio et des causeries seront déroulées dans les différentes communes du département de Kédougou.