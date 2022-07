Sénégal: La protection sociale, un "instrument de correction des inégalités" (DGPSN

Dakar — La protection sociale est devenue l'instrument le plus efficace pour lutter contre la pauvreté, fait valoir la déléguée générale à la Protection sociale et la Solidarité nationale, Aminata Sow, insistant sur la nécessité de rendre les systèmes de protection sociale "plus résilients aux chocs", à la lumière de l'impact du Covid-19 dont l'apparition en 2020 a "entrainé un creusement des inégalités sociales".

La protection sociale est devenue "l'instrument le plus efficace pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion visant le relèvement de la couverture sociale des travailleurs et des retraités, l'amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables, l'extension des conditions de vie des groupes vulnérables, l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle et du monde rural", a-t-elle déclaré.

Mme Sow, présidant mercredi l'atelier de validation politique thématique de la protection sociale, pour l'année 2021, a salué "la forte mobilisation" des acteurs présents à cette rencontre.

"Cela atteste de votre engagement à garantir des avancées significatives à la politique de protection sociale, gage d'un développement humain durable et inclusif au Sénégal", s'est-elle réjouie.

La protection sociale se trouve désormais "au cœur des agendas internationaux" des Nations unies et de l'Union africaine notamment, a relevé la déléguée générale à la Protection sociale et la Solidarité nationale.

Au Sénégal, a souligné Mme Sow, la protection sociale "est érigée en rang de priorité" dans le Plan Sénégal émergent (PSE), en ses volets relatifs notamment au capital humain et au développement durable.

Le renforcement des projets et programmes sociaux, à travers la deuxième phase du PSE (2019-2023), a été perturbé par la Covid-19, dont l'apparition, en 2020, a "entrainé un creusement des inégalités sociales", constat qui met en évidence la nécessité de rendre les systèmes de protection sociale "plus résilients aux chocs", note-t-elle.

Aminata Sow rappelle que dans sa mission de coordination de la politique de protection sociale, la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a élaboré la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS 2016-2035) comme cadre d'opérationnalisation des ambitions des pouvoirs publics dans ce domaine.

Ce cadre d'opérationnalisation est basé sur l'approche "cycle de vie" et intègre le principe "ne laisser personne de côté", pour dire que les réformes et projets "prennent en compte toutes les franges de la population".

Il s'agit de la réforme du Régime simplifié des Petits contribuables pour l'extension de la protection sociale aux travailleurs du secteur informel au monde rural, du renforcement des capacités et du financement des femmes et des jeunes en âge de travailler pour leur accès aux actifs productifs, détaille-t-elle.

Il y a aussi les programmes d'accompagnement et de prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, de même que les réformes du Conseil national de la sécurité alimentaire et du Conseil national du développement de la nutrition pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition.

Sous ce rapport, insiste Aminata Sow, les pouvoirs publics sénégalais ont pris l'option de faire de la protection sociale un instrument de correction des inégalités sociales.

"La protection sociale intégrée des enfants, pour ne prendre que cet exemple, est en train de devenir une réalité", a-t-elle indiqué.

A l'actif de la DGPSN, Mme Sow a indiqué qu'en matière d'assurance maladie, le nombre d'enfants bénéficiaires d'une assurance maladie a doublé pour atteindre 1 820 766 enfants entre 2018 et 2021.

Concernant les gratuités en matière de santé pour les moins de 5 ans, 91,9% des enfants de 0 à 11 mois ciblés (592 256) ont été complètement vaccinés, soutient-elle.

S'agissant du volet alimentation, 499.193 apprenants ont bénéficié de cantines scolaires en 2021, a indiqué Mme Sow, ajoutant qu'en matière de "transferts monétaires sensibles au jeune enfant", 1 495 301 enfants ont bénéficié de transferts monétaires en 2021.

Selon Aminata Sow, la revue de la protection sociale s'inscrit dans la dynamique du Cadre harmonisé de Suivi et Evaluation (CASE) institué par décret et qui constitue le dispositif global de reddition des comptes du Plan Sénégal émergent (PSE).

Il vise, d'après elle, à assurer une meilleure coordination du suivi des objectifs stratégiques sectoriels et l'évaluation des projets et programmes répondant aux priorités dégagées dans le PSE.

"En somme, conclut-elle, il s'agit de faire le bilan de l'exécution technique et financière, d'examiner les réformes et difficultés, d'identifier les perspectives, de formuler des recommandations tenant compte des enjeux pour alimenter la revue annuelle conjointe (RAC) du PSE".