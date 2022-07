Sénégal: Ses plages restaurées, Saly a retrouvé sa position de "place forte" du tourisme sous-régional (DG SAPCO)

Saly-Portudal (Mbour) — La restauration de sept kilomètres de plages à Saly-Portudal a permis de faire revivre toute la chaîne de valeur touristique de cette station balnéaire et de lui redonner sa position de "place forte" du tourisme sous-régional, a affirmé le directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO Sénégal).

Amadou Mame Diop s'exprimait lors d'une visite mercredi, à Saly-Portudal, d'une délégation de la Banque mondiale dirigée par son directeur des opérations, Axel va Trotsenburg.

Cette visite a eu lieu en présence d'Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, et de son collègue de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall.

La restauration des plages de Saly-Portudal est l'un des volets du Projet de développement du tourisme et des entreprises (PDTE) financé par la Banque mondiale.

Le projet a donné l'occasion à la SAPCO de capitaliser des acquis certains mais surtout d'envisager l'avenir de ses activités avec plus de sérénité.

"Cela a permis de relever, de manière significative, le niveau de fréquentation touristique, tant internationale que locale, et d'améliorer l'attractivité économique de la zone, avec plusieurs projets d'extension ou de construction de réceptifs enregistrés", a souligné Amadou Mame Diop.

En outre, la SAPCO a pu bénéficier, dans le cadre du PDTE, du financement de beaucoup de ses activités, a ajouté son DG.

Il a signalé que "plusieurs études ont pu être réalisées afin de développer" les zones de Kafountine/Abéné (sud) et de Mbodiène (Mbour). Il a ajouté que les "compétences et moyens d'actions internes ont également été renforcés par la mise en place d'une unité de gestion environnementale et sociale et l'élaboration d'un système d'information géographique".

Ce projet, au-delà des "acquis significatifs" obtenus, a posé des jalons et jeté les bases des nouveaux chantiers, permettant de les préserver et de les renforcer, a-t-il poursuivi. Selon lui, la mise en œuvre des recommandations de l'étude de requalification de Saly-Portudal en ville verte permettrait de s'inscrire dans un tourisme durable moteur de croissance et respectueux des équilibres environnementaux et sociaux.

Le PDTE, lancé le 18 octobre 2018 par le président Macky Sall, a permis de réaliser un certain nombre d'ouvrages composés de 12 brise-lames et de sept épis.

De telles réalisations ont nécessité 300.000 tonnes d'enrochement, avec des travaux de construction associés à un rechargement massif de 600.000 m3 de sable marin dragués à environ 25 km au large de Saly-Portudal.

"Aujourd'hui, nous avons déjà rechargé 700 mètres de plages, pour des opérations qui ont duré quatre mois", s'est réjoui le DG de SAPCO-Sénégal.