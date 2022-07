Soudan: Ministère des AE informe les Ambassadeurs et les Représentants des Organisations Internationales et Régionales

Khartoum — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Saddiq, a présenté un briefing Mercredi aux ambassadeurs et aux représentants des organisations internationales et régionales accréditées au Soudan sur les développements politiques dans le pays.

Dans une déclaration à la SUNA, le ministre a dit que l'exposé portrait sur trois questions principales, à savoir l'adresse du Président du Conseil de Souveraineté, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, à la nation Soudanaise, les résultats du sommet d'urgence de l'IGAD qui a conclu ses travaux dans la capitale Kenyane, Nairobi, Mardi, et les indications de la graduation d'un premier groupe de forces de sécurité pour la protection des civils au Darfour.

Concernant le discours d'Al-Burhan, le ministre a expliqué que le discours a décidé le retrait des Forces Armées Soudanaises du travail politique représenté par la médiation menée par le mécanisme tripartite qui comprend les Nations Unies, l'Union Africaine et l'IGAD, ce qui signifie que le dialogue se fera entre les seuls civils, qui choisiront le premier ministre civil qui formera un gouvernement avec des pleins ministres civils pour le reste de la période de transition.

Il a dit que l'une des principales tâches du gouvernement est la politique étrangère qui détermine la méthode des relations du Soudan avec le monde, les pays et les organisations régionales et internationales, ainsi que le souci d'améliorer la situation sécuritaire et les conditions de vie des citoyens.

Il a noté que le gouvernement qui sera formé préparera et supervisera les élections générales et coordonnera la surveillance avec les organisations régionales et internationales, puis viendra la remise du pouvoir aux partis qui gagnent aux élections.

Lors du récent 39e sommet extraordinaire de l'IGAD à Nairobi, le Ministre des Affaires Etrangères a souligné qu'il a abordé les défis rencontrant la région en matière de paix et de sécurité, de développement durable, de sécheresse et de crise alimentaire dans les pays de l'IGAD, ainsi que les répercussions de la pandémie de coronavirus.

Il a déclaré que l'allocution prononcée par le Général Al-Burhan a affirmé l'importance de coordonner les efforts et d'élargir le cercle de la coopération et de la coordination entre les États membres pour parvenir à la paix, à la stabilité et au bien-être des peuples de la région.

Il a indiqué que le Président du Conseil de Souveraineté de Transition a tenu des réunions bilatérales en marge du sommet de l'IGAD avec les Présidents du Kenya et de Djibouti et le Premier Ministre Ethiopien et a discuté les moyens de consolider les relations et la coopération du Soudan avec leurs pays respectifs.

Le ministre a évoqué le communiqué publié par le sommet de l'IGAD qui a salué la présidence du Soudan de l'organisation et les efforts et initiatives déployés par la présidence Soudanaise pour renforcer la coopération entre les pays et les peuples de la région.

Il a également souligné la décision du Sommet de l'IGAD selon laquelle le Soudan sera le siège du Centre de l'IGAD pour les urgences sanitaires.

En ce qui concerne la graduation d'un premier groupe des forces de sécurité pour la protection des civils au Darfour, le ministre a déclaré que ce processus est le fruit de l'Accord de Juba pour la paix au Soudan, en particulier en ce qui concerne la clause des arrangements de sécurité, expliquant que la mission des forces est de maintenir la sécurité, protéger les civils et aider les personnes déplacées à retourner dans leurs zones d'origine et à sécuriser la saison agricole et à ouvrir les chemins des bergers nomades.