Ile Maurice: Cyclisme - Une première apparition réussie pour la Team Rodrigues

Les championnats de Maurice de cyclisme 2022 revêtent un cachet historique. Ceci du fait que pour la toute première fois, des coureurs de Rodrigues y ont pris part.

La Team Rodrigues a ainsi pris part aux épreuves de contre-la-montre individuel, contre-la-montre par équipes et de course sur route sur deux week-ends, 18-19 et 25-26 juin. Une expérience très enrichissante pour les représentants de l'île autonome.

En février dernier, deux cyclistes rodriguais avaient fait le déplacement à Maurice, Noah Ong Tone et Anne-Marie John. Ils étaient accompagnés de Thierry Bégué, dirigeants de l'Association de cyclisme de Rodrigues (ACR). A cette occasion, un vélo et des équipements leur avaient été offerts par la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC). Les deux cyclistes avaient aussi effectué un test d'aptitude physique au High Performance Centre (HPC) de Cote d'Or. Ils avaient ensuite pris part à un test d'évaluation sur le Circuit du Champ de Mars.

Le junior Noah Ong Tone avait donné un aperçu de ses qualités. On a eu confirmation de son grand potentiel avec sa prestation aux championnats nationaux : une troisième place en course sur route derrière Samuel Quevauvilliers et Keylan Ciprisse et la quatrième dans le contre-la-montre individuel. Jean-Hugues Bégué, de son coté, a pris une excellente deuxième place chez les pass-cyclistes dans la course sur route, devancé au sprint uniquement par le champion Laurent L'Entêté. Stéphano Rose n'a pas démérité avec une sixième place dans cette même catégorie à une trentaine de secondes.

Dans le CLM par équipes, le quatuor rodriguais composé de Noah Ong Tone, Jean-Hugues Bégué, Stéphano Rose et Gregory Meunier, a terminé septième. Une épreuve qu'ils découvraient pour l'occasion.

Une prestation d'ensemble qui comble de joie Alfred Edouard, président de l'Association de cyclisme de Rodrigues qui a accompagné l'équipe à Maurice. "Je ne m'attendais pas du tout à une performance pareille de la part des coureurs. C'était une grande première. Quand nous sommes arrivés à le vendredi 17 (la veille du championnat de CLM individuel), Jean-Hugues (Bégué) et Stephano (Rose) n'avaient encore jamais roulé sur un vélo de route.

La FMC nous a bien aidés. Je dois remercier le président, M.Mayer, et toute son équipe qui ont tout fait pour nous mettre dans les meilleures conditions. Le nécessaire a été fait pour que nous ayons les licences à temps. Nous avons une bonne relation avec la FMC et nous voulons renforcer ce partenariat à l'avenir.

Je dois dire un grand merci également à M. Patrick Chung, directeur de la compagnie qui commercialise Red Bull (et Capri Sun) à Maurice qui a mis à notre disposition un soutien logistique dont un véhicule pendant tout notre séjour et qui était présent pour nous encourager lors des championnats", indique Alfred Edouard qui se réjouit d'avoir beaucoup appris en tant que dirigeant lors de ce passage à Maurice.

"Nous avons pour but de rendre le cyclisme et le VTT plus populaires à Rodrigues. Donner goût à la pratique de ce sport à davantage de jeunes. Notre association existe depuis un an et nous sommes toujours en train de nous structurer. Pour le moment, nous avons une soixantaine de pratiquants qui sont issus de deux clubs multi-sports, Palissade Ternel SC et Zeromys Port Mathurin SC", précise le président de l'ACR.

Celui-ci espère présenter une équipe de cinq coureurs lors du Tour de Maurice qui se tiendra, pour rappel, du 18 au 22 octobre. "L'année dernière, nous avons organisé le Tour de Rodrigues, une course d'un jour longue d'environ 80 km, en octobre. Mais comme nous aimerions être présents pour le Tour de Maurice à cette période, nous l'organiserons cette fois en novembre et nous inviterons les coureurs mauriciens", explique Alfred Edouard qui tient à remercier chaleureusement la commission de la Jeunesse et des Sports de Rodrigues pour son soutien.

"C'est la commission qui prend en charge les frais quand nous nous déplaçons à Maurice, soit les billets d'avion, l'hébergement, entre autres. Un grand merci à elle pour son support", déclare-t-il. En attendant leur prochain séjour à Maurice, les cyclistes rodriguais poursuivront leurs entraînements assidûment.

Parlant de Noah Ong Tone qui incarne l'avenir, Alfred Edouard dira que : "Nous savons que Noah est doté d'un grand potentiel mais nous avions besoin de le voir en compétition. Comment il allait gérer. Désormais, nous savons quel encadrement il lui faut. Nous allons le soutenir pour ce qui est des équipements aussi. Il est encore jeune. Il ne faisait que du VTT auparavant mais en quelques mois, il a bien progressé en vélo de route."

Zoom sur.. Jean-Hugues Bégué: "Le cyclisme demande des sacrifices mais il y a beaucoup à gagner sur le plan humain"

Il s'en est fallu de peu qu'il reparte pour Rodrigues avec un titre national en poche. En effet, Jean-Hugues Bégué n'a été battu qu'au sprint final lors des championnats nationaux de la catégorie pass-cycliste le samedi 25 juin. Le coureur de 32 ans n'a été devancé que par le champion en exercice, Laurent L'Entêté. Il a été le premier surpris mais il en est fier aussi.

"C'est une grande joie que de finir deuxième. Mais c'était déjà une fierté que d'être là et de représenter Rodrigues. Une semaine avant, il y avait le CLM individuel et puis le lendemain, le CLM par équipes et nous avons tous donné le meilleur de nous-mêmes au sein de la Team Rodrigues. Puis, il y a eu une semaine pour se préparer pour les championnats sur route. On a effectué plusieurs sorties notamment sur le circuit de Soreze. J'ai pu me mettre en condition.

On m'a dit que j'ai commis beaucoup d'erreurs dans mon placement pendant la course mais en fait, je voulais absolument rester dans les 4 ou 5 premières positions pour ne pas manquer une échappée si elle partait. En fin de course, je n'ai pas voulu lancer le sprint trop tôt et je fais deuxième. J'ai adoré ce moment. J'ai même versé une petite larme en pensant à tous ceux qui me soutiennent", confie le sociétaire de Palissade Ternel SC.

Celui-ci n'oubliera pas cette expérience de sitôt. "Nous avons eu beaucoup d'échanges. Des amitiés ont été créées. Nous avons côtoyé bon nombre de personnes qui sont des sources d'inspiration. Nous avons été bien accueillis et encadrés. Merci à la fédération, au ministère des Sports et à la commission de la Jeunesse et des Sports de Rodrigues", soutient-il.

Pour Jean-Hugues Bégué, ce n'est que le commencement d'une belle aventure. "En fait, trois mois de cela, je me suis lancé un défi. Celui de m'entraîner et de voir jusqu'où je peux aller dans le vélo. A la base, je suis trailer et je faisais du VTT depuis quelques années. C'est lors des championnats de Maurice que j'ai fait du vélo de route pour la première fois et cela s'est bien passé. Je voulais perdre du poids. Il y a trois mois, je pesais 92 kg et désormais, j'en suis à 79 kg. Je me suis entraîné dur. Du lundi au samedi, je roule environ 200 km chaque semaine", confie-t-il.

Lors des trois ou quatre prochaines années, Jean-Hugues veut se donner à fond pour savoir quel niveau il peut atteindre. "Cela me ferait plaisir de défendre les couleurs de Maurice dans une compétition que ce soit sur la route ou en VTT. Ma deuxième place au championnat pass-cycliste sur route donne des ailes, Je sens que je peux faire plus", sourit-il.

Jean-Hugues souhaite montrer la voie aux jeunes Rodriguais afin qu'ils se lancent dans la pratique du cyclisme. "Cela demande beaucoup de sacrifices mais il y a beaucoup à gagner sur le plan humain", conclut celui qui avait terminé premier Rodriguais lors de la première édition du Rodrigues MTB Challenge en 2019.