Ile Maurice: Pravind Jugnauth - "Un survey pour la sécurité d'État par des Indiens"

"J'ai bien eu une conversation avec l'ancien Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom durant le mois d'avril. Je lui ai demandé de donner accès à une équipe technique pour faire un survey dans la landing station à Baie Jacotet.

À aucun moment durant ma conversation, je n'ai fait mention de sniffing equipment ou d'équipement d'interception." Telle est la déclaration faite hier soir par le Premier ministre (PM), à Balaclava, en réaction aux allégations de Sherry Singh et en réponse à la question supplémentaire que comptait poser le leader de l'opposition au Parlement, mardi. C'était dans le cadre du 50e anniversaire des relations bilatérales entre Maurice et la Chine, organisé par la Chinese Speaking Union.

Pravind Jugnauth a ajouté qu'il n'a jamais été question d'installer des équipements pour faire de l'espionnage du trafic Internet. "Par la suite, ni avant, je n'ai eu de conversation avec lui pour installer des équipements pour faire du sniffing ou de l'interception." Le PM a également affirmé que ce n'était pas une compagnie étrangère mais des techniciens indiens, qu'il avait réclamés à son homologue Narendra Modi. "Il n'y a pas de compagnie étrangère. Mais des questions de sécurité étaient évoquées et on devait faire ce survey.

À Maurice nous n'avons pas les techniciens qu'il faut et même si on avait on préférait retenir des techniciens étrangers. J'ai parlé avec Shri Narendra Modi et lui ai dit de nous faire avoir une équipe pour faire ce survey. Elle est venue mais l'ex-CEO de Mauritius Telecom ne donnait pas l'autorisation pour qu'ils le fassent. C'est à cause de cela que je lui ai parlé (NdlR, à Sherry Singh) et lui ai demandé de donner l'autorisation à l'équipe de l'Inde." Par la suite, il l'a accordée. Pravind Jugnauth n'a pas voulu en dire plus sur cette étude ni de quelle sécurité elle relevait, sauf qu'il s'agissait de sécurité d'État.

Le PM a, de plus, affirmé que ce n'est pas la raison pour laquelle Sherry Singh a démissionné. Pour lui, l'ancien CEO de Mauritius Telecom raconte des mensonges. "Oui, il y a eu une conversation téléphonique. Mais il ne peut pas prendre une partie de vérité et ajouter une partie de mensonge." Il a ressorti son commentaire fétiche : "Nou atann. Nou ava gété." Sur un plan plus personnel, il s'est dit très blessé. "Je lui faisais confiance, je l'ai placé à MT pour faire un travail et aujourd'hui il fait de fausses allégations. Je suis très blessé."