Afrique de l'Est: La RDC et le Rwanda misent sur le dialogue pour mettre fin aux tensions politiques

Luanda — Les Présidents du Rwanda, Paul Kagame, et de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, ont convergé, ce mercredi, sur la nécessité de mettre fin aux différends entre les deux pays, dans le but de résoudre le conflit armé dans l'est de la RDC.

S'adressant à la presse, à l'issue du sommet tripartite, les deux hommes d'État, qui ont salué les efforts du Président João Lourenço pour adoucir les relations entre les deux pays, soulignant le fait que la crise politique contribuait, négativement, à la détérioration de la situation militaire dans l'est de la RDC et le bien-être des communautés locales.

Paul Kagame a jugé satisfaisants les résultats obtenus au sommet de Luanda, compte tenu des bases d'entente obtenues grâce à la médiation du Président João Lourenço.

Le Chef de l'Etat rwandais a déclaré que l'entente de Luanda sera le principe de la normalisation des relations entre les deux pays et peuples.

Pour Félix Tshisekedi, les efforts de João Lourenço contribuent à apaiser les tensions et les relations entre les deux pays voisins.

Félix Tshisekedi a estimé que le climat tendu entre les deux pays et peuples était "inutile", car il est un facteur de déstabilisation et ne contribue pas au développement et au bien-être des peuples et communautés respectifs.

Selon lui, il est nécessaire d'avancer pour sortir de la crise et restaurer la confiance entre les dirigeants politiques, comme une manière d'envisager l'avenir de la RDC et du Rwanda, en particulier, et de la région en général.

Les relations entre les deux pays voisins se sont compliquées depuis que la RDC a accueilli à l'est des Hutus rwandais accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994.

En mars de l'année en cours, la RDC a accusé le Gouvernement rwandais d'envoyer des soldats des forces spéciales sur son territoire.

L'escalade de tension actuelle est due à la résurgence du groupe M23 (Mouvement du 23 mars), une milice armée qui s'est opposée en 2012 au gouvernement congolais et a généré un violent conflit qui a forcé le déplacement de milliers de personnes dans la province du Nord-Kivu.

À la fin de la même année, le M23 a pris le contrôle de Goma, mais s'est retiré après que le Gouvernement congolais a accepté d'ouvrir des négociations.

Le M23 était initialement une milice formée par des Tutsis de la RDC et prétendument soutenue par les gouvernements du Rwanda et de l'Ouganda.

Le 23 mars 2009, la milice a signé un accord de paix avec le Gouvernement congolais qui a abouti à l'incorporation de ses membres dans l'armée de la RDC.

Cependant, en 2012, les rebelles se sont soulevés contre le Gouvernement de la RDC, accusé de ne pas respecter sa part de l'accord signé trois ans plus tôt.

Ainsi est né le M23, en référence à la date à laquelle le pacte controversé a été signé. La tension entre la milice et l'armée a atteint son paroxysme en novembre 2012, lorsque le M23 a pris le commandement de la région de Goma (RDC).