Madagascar: Travail Social - 169 étudiants diplômés en licence via une formation à distance

L'Ecole Supérieure de Développement Économique et Social (ES-DES) vient de sortir trois promotions d'étudiants ayant suivi la Mention Travail Social, et ce, via une formation à distance.

" Ces promotions sont baptisées " MAMAFI " ou Mpanabe Ainga Mampivoatra ny Firenena, signifiant textuellement des éducateurs spécialisés qui sont le levier de développement de la nation. En effet, au terme de leurs études ayant duré trois ans, ces étudiants ont décroché le diplôme de licence en Travail Social. Ils proviennent de trois régions, à savoir Analamanga, Antsirabe et Ambositra. Nous leur prodiguons notamment des formations à distance. Outre le regroupement mensuel, ils disposent de documents en leur possession. Ils peuvent communiquer directement avec leurs enseignants via les communications par skype ou téléphone ou bien via les échanges par mail pour les devoirs à rendre ", a expliqué Hanitriniaina Eléa Chilo, Directeur général de l'ES-DES lors d'un point de presse, hier, dans ses locaux à Ankadivato.

Reclassement professionnel. Et lui de rajouter que la majorité de ces étudiants étant en tout au nombre de 169 sont déjà en activité. Il s'agit notamment des fonctionnaires œuvrant dans le domaine de l'éducation.

" Cette formation à distance leur permettra non seulement d'obtenir un diplôme avec une équivalence au niveau de la Fonction publique mais aussi d'avoir un reclassement professionnel. Les étudiants formés disposent également des expériences grâce aux formations acquises. On peut citer entre autres, l'approche systémique qui est une approche spécifique des relations sociales ne se concentrant pas uniquement sur l'individu ", d'après toujours ses explications.

En effet, au-delà de l'analyse de la personne, on étudie également les différents environnements sociaux auxquels l'individu est intégré. Cela peut être une famille, un travail, un groupe d'amis et bien d'autres. Des formations en psychologie, en andragogie et en sociologie sont également dispensées à ces étudiants.

Par ailleurs, " nos étudiants sont formés pour créer et monter leurs propres projets. C'est d'ailleurs à présenter dans le cadre de leurs soutenances pour pouvoir décrocher le diplôme de Master. L'objectif de l'école est, rappelons-le, de les orienter à créer leurs propres projets de développement. Raison pour laquelle nous les qualifions de levier de développement socio-économique pour le pays ", a conclu le Directeur général de l'ES-DES.