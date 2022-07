Madagascar: Concours de Chansons sans Frontières - La 17ème édition mise sur les " Passagers du temps "

Et c'est parti pour un nouveau tour. La 17e édition du Concours Chansons sans Frontières est lancée. Le thème, " Passagers du temps ", est une invitation à écrire, à se laisser porter par les mots qui viennent, à imaginer un chant.

" Calendriers, montres, chronomètres, cycles ou division du temps, nous, petits humains, avons toujours cherché à maîtriser le temps. Mais sommes-nous capables de comprendre le temps de la nature ? Éclosions, naissances, lenteur ou grande vitesse, attente ou devenir, le temps s'accélère, s'arrête, s'étire, ralentit, passe... Comment apprivoiser le temps ? ", relatent les organisateurs. Ouvert aux participants de tous âges et réservé aux non-professionnels, Chansons sans Frontières propose gratuitement aux candidats du monde entier d'écrire un texte de chanson en français avec 3 couplets et un refrain. L'inscription est ouverte jusqu'au 18 décembre 2022.

Ce concours a pour principal objectif de permettre aux participants de s'exprimer librement et dans une dynamique de partage, de respect et d'ouverture, par l'écriture d'un texte de chanson en français. Ce concours est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux talents d'auteurs de chansons francophones.

De tout temps, le français s'est enrichi de mots issus d'autres langues avec lesquelles il s'est trouvé en contact. Venus d'ailleurs, ils sont devenus d'ici. Le Concours Chansons sans Frontières est une aventure culturelle moderne, éthique, pédagogique et festive qui a pour vocation de favoriser les échanges et le dialogue interculturel à travers des actions artistiques et des événements en ouverture sur le monde, depuis son ancrage en Basse Normandie. À travers un langage commun, la musique et une langue partagée, le français, Chansons sans Frontières offre un espace de libre expression, d'échanges, de solidarité et de diversité culturelle.

Les participants sont invités à prendre leur envol sur le fil du temps. S'amuser à sentir, à jouer avec le(s) temps. Voyager dans le temps, prendre le temps de vivre, d'imaginer le futur, de regarder le passé... Voici le temps d'écrire ! Cherchez le tempo, le bon rythme, les mots justes pour cette balade dans le temps. Mille et une façons d'écrire un texte de chanson en français. N'hésitez pas à prendre la plume, le clavier, le stylo et surtout à prendre le temps et le plaisir d'écrire.