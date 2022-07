Sénégal: Xiao Han, ambassadeur au Sénégal - " De 1963 à 2021, la Chine a envoyé à l'Afrique 23 000 professionnels de santé "

interview

Dans cet entretien, l'Ambassadeur de Chine à Dakar, Xiao Han, revient sur la coopération sanitaire entre son pays et le Sénégal.

Quel est l'état actuel de la coopération sanitaire entre la Chine et le Sénégal ?

Le Président chinois Xi Jinping a souligné qu' " une population en bonne santé est un indice important de la prospérité et l'épanouissement de la Nation. C'est aussi une aspiration commune du peuple ". En termes de santé publique, le point de vue du Président Xi Jinping et celui du Président Macky Sall se rejoignent. Durant ces dernières années, grâce à nos deux dirigeants, la coopération sanitaire sino-sénégalaise ne cesse de se renforcer. La partie chinoise accompagne la mise en place du programme sénégalais de " Couverture sanitaire universelle " par des actions concrètes portant des fruits tangibles. Depuis 1975, la Chine a dépêché successivement 19 missions médicales au pays de la Téranga. Elle a fait régulièrement des dons d'antipaludéens au Sénégal et appuyé à promouvoir sa capacité de prévention et de contrôle du paludisme. L'Hôpital pour Enfants de Diamniadio, projet d'aide chinoise construit en 2014, a été agrandi et transformé en Hôpital Mère-Enfant en 2020. Au fil des années, de nombreux médecins et experts sénégalais ont été invités à participer dans diverses formations médico-sanitaires en Chine.

Surtout, on ne peut pas oublier que depuis l'éclatement de la pandémie de la Covid-19, en début 2020, la Chine et le Sénégal se prêtent sympathie et soutien mutuels au profit des deux peuples. Dès l'apparition de la Covid-19 en Chine, le Président Macky Sall a envoyé au Président Xi Jinping un message de solidarité et le peuple sénégalais a également apporté des soutiens précieux. Quand la pandémie a atteint les frontières du Sénégal, la Chine était parmi les premières à venir à la rescousse de nos frères et sœurs sénégalais.

Au niveau gouvernemental, la Chine a envoyé d'importants dons de matériels médicaux.

Au début de l'année 2021, la Chine, en recevant la demande de son frère sénégalais, a répondu favorablement sans tarder, livrant 200 000 doses de vaccin Sinopharm au peuple sénégalais. De ce fait, le Sénégal est devenu le premier pays en Afrique de l'Ouest doté du vaccin anti-Covid-19. Il s'est trouvé parmi les premiers pays ayant acquis les vaccins chinois sur le continent africain. Jusqu'à présent, la Chine, ayant fourni plus de 1,6 million de doses de vaccin Sinopharm par cinq lots, est le premier et le plus grand pays contributeur des vaccins pour le Sénégal. D'ailleurs, après l'éclatement de la pandémie de la Covid-19, l'Hôpital Mère-Enfant de Diamniadio a été transformé en centre de traitement de la Covid-19 avec l'aide de techniciens chinois. Ceci a joué un rôle vital dans le combat contre le virus.

Au niveau des sociétés civiles, l'entraide entre les peuples chinois et sénégalais est encore plus touchante. Les sociétés et ressortissants chinois au Sénégal ont activement assumé leur responsabilité sociale, apportant des contributions au " Fonds Force Covid-19 " et des dons de matériels, comme des ambulances, aux autorités locales. Selon des statistiques incomplètes, les autorités centrales et locales chinoises, les entreprises et les sociétés civiles en Chine, de même que les entreprises et ressortissants chinois au Sénégal ont fourni du matériel de tout genre, d'une valeur de 4,5 milliards de FCfa, aux autorités centrales et régionales sénégalaises, à l'Association des maires du Sénégal et aux sociétés civiles sénégalaises. Il y a peu de temps, le Sénégal a reçu des organisations chinoises pour discuter de la coopération sanitaire sur l'éradication de la cataracte, la prévention et le contrôle des maladies infectieuses, etc.

D'ailleurs, la partie chinoise mène activement des coopérations tripartites avec les partenaires internationaux. Par exemple, la Chine fournit des vaccins anti-Covid-19 au Sénégal à travers l'initiative Covax et l'Act-A de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), et coopère avec l'Unicef pour un projet de supplément nutritionnel pour enfants afin d'améliorer la santé des jeunes enfants et d'autres groupes vulnérables dans les zones intérieures du pays comme Tambacounda. À ce propos, je tiens à présenter mes condoléances et à exprimer ma solidarité aux familles endeuillées par le drame survenu à l'hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

Qu'en est-il de la coopération sanitaire entre la Chine et l'Afrique ?

La Chine s'est engagée à accorder la priorité au peuple et à la vie humaine et à construire une communauté de santé Chine-Afrique pour tous par des actions concrètes. Nos actions se sont notamment déployées dans les domaines suivants : premièrement, l'envoi des missions médicales. De 1963 à 2021, la Chine a envoyé en Afrique 23 000 professionnels de santé qui ont prodigué des soins à environ 230 millions de personnes. À l'heure actuelle, près de 1000 professionnels de santé de plus de 98 équipes sont en mission sur le continent africain. Deuxièmement, le soutien à la recherche médicale spécialisée. Jusqu'à présent, la Chine a aidé 18 pays africains à établir 20 centres médicaux spécialisés, tels que des centres de cardiologie, de soins intensifs, de traumatologie et d'endoscopie. Quarante-cinq partenariats ont été établis entre les hôpitaux chinois et africains et plus de 20 000 professionnels de santé ont été formés en faveur du continent africain. Troisièmement, nous accompagnons l'Afrique dans ses efforts à renforcer la capacité de l'inspection sanitaire et d'hygiène par la douane et envoyons des groupes d'experts aux Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Cdc Afrique) pour apporter un soutien technique et scientifique. En plus, nous menons des opérations de consultations médicales ambulatoires comme l' " Action Lumière " pour la cataracte; ce qui permet à près de 10 000 patients de retrouver la vue.

Dès l'apparition de la Covid-19 en Afrique, la partie chinoise a immédiatement pris l'initiative de venir en aide. La Chine a livré à plus de 53 pays africains une centaine de lots de fournitures médicales composés de kits de tests, de combinaisons de protection, de masques, de lunettes de protection et de respirateurs, et envoyé des groupes d'experts médicaux aux 17 pays pour soutenir leur lutte contre la maladie.

En juin 2020, la Chine et l'Afrique ont tenu avec réussite un Sommet extraordinaire sur la solidarité contre la Covid-19. Étant le premier pays à tenir un Sommet de ce genre avec l'Afrique, la Chine a montré sa volonté de se battre fermement aux côtés des Africains. Sur ce Sommet, le Président chinois Xi Jinping a annoncé les importantes initiatives de renforcer la coopération sino-africaine et la coopération internationale dans le contexte sanitaire actuel ; ce qui a été hautement apprécié par l'Afrique.

La Chine s'engage à combler le " fossé vaccinal " et travaille activement à honorer l'engagement du Président Xi Jinping de faire des vaccins un bien public mondial. Elle a fourni plus de 2,1 milliards de doses de vaccin à plus de 120 pays et organisations internationales, y compris 50 pays africains et l'Union africaine. En plus du don de 100 millions de dollars américains fait à la Facilité Covax, elle fera don de 100 millions de doses supplémentaires aux pays africains et aux autres pays en développement.

En novembre 2021, nous avons organisé avec succès la Conférence de Dakar du Focac, lors de laquelle plusieurs initiatives de la coopération sanitaire entre la Chine et l'Afrique ont été lancées. Le Président Xi Jinping a annoncé la décision de fournir à l'Afrique un milliard de doses supplémentaires, dont 600 millions sous forme de don. Nous honorons nos engagements par des actions. Prochainement, un nouveau lot de matériels d'équipements médicaux arrivera à Dakar.

Quel est le bilan des missions médicales chinoises au Sénégal ?

Pour témoigner de l'amitié pour le peuple africain et soutenir le développement de la santé en Afrique, le Gouvernement chinois a envoyé des Missions médicales aux pays africains pendant des décennies en améliorant le niveau médical local. En 1975, la première mission médicale chinoise est arrivée au Sénégal. Depuis plus de 40 ans, près de 300 membres des 19 missions médicales, avec leur abnégation et courage, et en dépit des difficultés, se sont dévoués pour améliorer la situation sanitaire et l'état de santé du peuple sénégalais. Nous comptons environ deux millions de cas soignés, plus de 50 000 opérations chirurgicales et de nombreuses consultations ambulatoires et bénévoles effectuées par eux.

Depuis son arrivée au Sénégal, en novembre 2021, la 19ème mission médicale chinoise s'est installée à l'Hôpital Mère-Enfant de Diamniadio. Les médecins chinois travaillent côte à côte avec leurs collègues sénégalais pour soigner les patients. Pendant six mois, plus de 1000 cas ont été traités, 250 opérations ont été pratiquées et un lot de matériel médical de plus de 74 millions de FCfa a été offert. Prochainement, ils se rendront, pendant les weekends et les jours fériés, dans les régions de Kolda et de Tambacounda pour donner des consultations, des soins médicaux et des médicaments gratuits pour améliorer les conditions sanitaires des plus démunis.

La médecine traditionnelle chinoise séduit de plus en plus les Sénégalais. Est-ce qu'elle est bien encadrée ?

La Médecine traditionnelle chinoise (Mtc) est un trésor de la culture chinoise. Des traitements comme l'acupuncture sont réputés dans le monde entiers. Nous avons ainsi un acupuncteur comme membre de la mission médicale chinoise au Sénégal.

La Mtc contribue également aux efforts mondiaux de lutte contre le paludisme. Issue de la Mtc, l'artémisinine est l'un des remèdes les plus efficaces contre le paludisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé (Oms), rien qu'en Afrique subsaharienne, environ 240 millions de personnes ont bénéficié des thérapies combinées à base d'artémisinine. Récemment, la Chine a organisé le Forum international sur le 50ème anniversaire de la découverte de l'artémisinine et lors duquel le Président Macky Sall a envoyé un message en vidéo de félicitation.

La médecine traditionnelle occupe une place importante dans le patrimoine vivant du continent africain. La Chine entend œuvrer avec les amis africains pour explorer de nouvelles potentialités de coopération dans ce domaine.

Votre pays est-il dans l'optique de transfert de technologie vaccinale en faveur des pays sous-développés ?

En fait, la Chine a déjà déclaré, en mai 2021, son soutien à la levée des Droits de propriété intellectuelle (Dpi) sur les vaccins anti-Covid-19. La Chine a été le premier pays à annoncer qu'elle ferait des vaccins un bien public mondial, à soutenir la renonciation aux Dpi sur les vaccins contre la Covid-19 et à mener une production conjointe de vaccins avec les pays en développement.

La Chine soutient les entreprises chinoises dans le transfert de technologie vers les pays en développement. Jusqu'à fin 2021, les entreprises chinoises ont déjà mené des coopérations de production vaccinale conjointe avec 19 pays. La partie chinoise a maintes fois déclaré qu'elle soutiendrait toutes les actions qui contribuent à un accès équitable aux vaccins pour les pays en développement et ferait tout ce qui est favorable à la lutte contre la pandémie, notamment dans les pays en développement, afin d'apporter la contribution chinoise pour combler le " déficit de distribution " et le " fossé d'immunité ".