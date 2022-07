Congo-Brazzaville: Championnats de Brazzaville de Volleyball - La phase retour annoncée pour le 9 juillet

La phase décisive qui débute le samedi s'annonce très déterminante pour les équipes engagées. La bataille pour conserver la tête du classement sera âprement disputée entre les équipes de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) et l'As Kinda Odzoho partageant le même nombre de points, au terme de la première partie.

Volleyball club Renaissance pourra pointer son bout de nez. Cette équipe classée quatrième avec six points espère se relancer si la Ligue de volleyball de Brazzaville le rétablit dans ses droits. Dans le match n° 28, opposant en seniors hommes la DGSP à VC Renaissance, l'équipe qui garde actuellement la tête du classement avait, selon les dirigeants de Renaissance, utilisé un joueur qui évoluait à l'étranger.

" Le règlement de la compétition ne permet pas à un joueur d'évoluer la même saison dans deux clubs différents ", ont-ils soutenu. S'ils obtiennent gain de cause, la DGSP pourrait se retrouver à neuf points et relégué à la troisième place derrière Interclub 10 points. Dans ce cas le VC Renaissance reviendra à la hauteur de la DGSP.

Chez les seniors dames, la DSGP compte douze points, après cinq rencontres disputées, comme son poursuivant. La DGSP (10 points) a survolé la première phase de la compétition devant Kinda Odzoho ( 8 points). L' Interclub se classe troisième avec aucun point. Chez les juniors messieurs, l'Inter mène la danse avec 11 points devant la DGSP (10 points). VC Renaissance complète le podium avec six points devant VC Jean Claude Mopita (VC JCM). La même équipe d'Inter occupe le premier rang chez les dames avec 12 points devant la Renaissance.

Chez les cadets, VC JCM 1 s'impose avec 17 points devant l'Interclub (13 points) et V C Renaissance (12 points). La DGSP 1 se classe quatrième avec 11 points devant VC JCM 2 (six points) et Kinda Odzoho (6 points). Chez les cadettes, VC Renaissance se place en tête avec 12 points devant l'Interclub.

Chez les minimes garçons, la phase aller a été particulièrement marquée par les disqualifications de Kinda Odzoho et de VC Espoir consécutives aux trois forfaits. La première place revient à VC JCM1 (18 points) devant VC JCM 2 (15 points) et OVSP (11 points). Les deux équipes de Renaissance se classent dernières.

Elles s'illustrent par contre chez les filles en occupant les deux premières places avec 8 points pour l'équipe première et (6 ) pour la seconde. Kinda Odzoho est 3e avec 4 points devant VBC Espoir. Notons que cette compétition mettra aux prises six équipes en seniors messieurs, trois en seniors dames, cinq en juniors hommes, deux en juniors dames, sept chez les cadets, deux chez les cadettes, puis six chez les minimes garçons contre trois chez les filles.

Lors de la première journée de la phase retour, VC Renaissance 2 affrontera chez les minimes filles au stade annexe d'Alphonse-Massamba-Débat Kinda Odzoho alors que l'équipe minime des garçons sera reçue par OVSP. Kinda Odzoho croisera Renaissance 2 avant VC JCM1-OVSP. L'après-midi chez les minimes filles Kinda Odzoho jouera contre VC Renaissance avant VC JCM- Kinda Odzoho chez les garçons. Les deux derniers matches opposeront respectivement VC Renaissance 1 à VC JCM1, puis VC Renaissance 2 à VC JCM2.