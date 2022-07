Congo-Brazzaville: Transferts - Brice Samba junior rejoint le RC Lens

Brice Samba s'est engagé mardi pour les cinq prochaines saisons en faveur du RC Lens, septième de Ligue 1 cette saison.

Artisan de la montée de Nottingham Forest, Brice Samba ne découvrira finalement pas la prestigieuse Premier league anglaise. Le gardien de 28 ans a décidé de revenir en Ligue 1 et a signé un contrat de 5 ans.

Aussi surprenant et imprévisible hors et sur les terrains, le natif de Linzolo a donc choisi de tourner le dos à la Premier League, considéré par beaucoup comme championnat le plus attractif du monde.

Le Franco-Congolais a pris tout le monde à contre-pied en retrouvant une Ligue 1 dans laquelle il n'avait pas vraiment brillé lors de ses passages à Marseille (1 seul match joué) puis Caen (42 matches et une relégation à l'issue de la saison 2019-2020).

Le portier formé au Havre semble vouloir s'inscrire dans la durée au sein du club de l'Artois avec un bail de 5 ans. Le RCL aurait déboursé 5 millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat de Samba à Forest.

Dans le Pas-de-Calais, Samba sera en concurrence avec Jean-Louis Leca, 36 ans, tandis que Vénézuélien Wuilker Faríñez s'est blessé aux adducteurs avec sa sélection nationale début juin.

Auteur de 45 clean-sheets (matches sans but encaissé) en 124 matches à Nottingham Forest entre août 2019 et juin 2022.

A Lens, il va découvrir le stade Bollaert et son public, parmi les plus fervents, et une équipe qui a pratiqué l'un des jeux les plus attractifs lors de la saison écoulée.

Samba va aussi retrouver l'entraîneur des gardiens Hervé Sekli, avec lequel il a déjà travaillé au SM Caen.