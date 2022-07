Congo-Brazzaville: Artisanat - Elion Itou Ngandzourou, adepte du savoir-faire manuel

Elion Itou Ngandzourou Mve-A-Ta, responsable de la marque "Elioni -création", a fait du recyclage des bouteilles, en passant par la peinture et la poterie, une passion qui lui vaut la participation à plusieurs expositions, dont la plus récente est la " Fête des produits locaux " qui se tient présentement jusqu'au 3 septembre à l'aéroport international Maya-Maya.

Elles sont une vingtaine d'artisanes installées dans le hall de l'aéroport Maya-Maya, section " Départ ". Sur leurs étals, une panoplie d'articles faits à la main qui forcent l'admiration. De divers domaines, notamment le textile, l'agro-alimentaire, les cosmétiques, en passant par l'alimentaire et la décoration intérieure, ces produits exposés mettent en valeur le génie-talent de la femme artisane congolaise. Elioni-création, artiste plasticienne évoluant également dans la poterie et la peinture, placée tout juste à l'angle des escaliers menant vers le compartiment " Arrivée ", est une vraie caverne d'Ali baba. Et sa responsable est aux anges d'être parmi les exposantes.

" Participer à cette exposition-vente prévue pour deux mois est une belle occasion pour booster nos activités, car en tant qu'artisane, on a sans cesse besoin de ce genre d'initiative pour plus de visibilité. Ce cadre, qui est l'aéroport, est une belle vitrine pour permettre à un grand monde de savoir que le Congo regorge aussi des artistes talentueux. Aussi, les voyageurs peuvent visiter, voire s'offrir nos articles, ce qui nous serait d'un grand avantage. Un grand merci à Mme. Séraphine Ekoa qui nous en a donné l'occasion à travers cet événement ", a fait savoir Elioni- création.

Pour savourer aujourd'hui le fruit de sa créativité et de son travail fait à la main, la créatrice congolaise a entamé cette aventure, il n'y a pas très longtemps. " C'est depuis deux ans que je suis plongée dans l'univers de l'artisanat et, petit à petit je m'améliore. On se bat comme on peut et on se retrouve de temps en temps. Je n'ai pas de boutique, j'écoule ma marchandise seulement à l'occasion des expositions et sur les réseaux sociaux ", a-t-elle confié.

Pourtant, elle ne se prédisposait pas à ce métier car évoluant dans le secteur de l'aviation depuis quinze ans. Le déclic, c'est une formation offerte par sa tante maternelle, admise à la retraite. " C'est elle qui m'a inspirée et formée sur le travail de base que je fais, notamment le recyclage des bouteilles que je peins par la suite pour les transformer en objet de décoration.

Pour m'améliorer en peinture, je suis étudiante à l'école de peinture de Poto-Poto depuis 2020, dans le but de donner de la valeur à mes articles à travers des dessins et une peinture bien faite ", explique-t-elle.

Elion-création réalise tout à la main. Des bouteilles qu'elle recycle, aux pots et calebasse qu'elle réalise à base d'argile ; des socles, poses-assiettes et tableaux en bois ; ainsi que des napperons en tricoté bouquets de fleur à base des tiges de balaies.

Des articles dont le prix varie de 1000 FCFA à environ 25 000 FCFA. L'inspiration, souffle créateur qui anime les artistes, Elion Itou la trouve en réfléchissant et poursuivant sans cesse l'innovation. En optant pour le recyclage, Elioni- création y voit une opportunité de contribuer au développement durable et à la préservation de l'environnement. " Au lieu de jeter les bouteilles, nous les récupérons, les embellissons et les revendons. Si tout le monde pouvait avoir cette sensibilité écologique, la planète ne se serait pas encombrée de déchets ", en pense l'artiste.

Si Elion Itou a débuté seule son périple d'entrepreneure, aujourd'hui elle peut compter sur ses quatre collaborateurs, dont deux qu'elle a eu à former. Ce, en vue de lui permettre de concilier son premier job d'agent d'escale et sa passion pour l'artisanat.