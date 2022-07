Madagascar: Tuléar Tsy Miroro - Le roi du Salegy venu faire un clin d'œil au Tsapiky

Le roi du Salegy est incontestablement, l'artiste Jaojoby, de passage à Tuléar le vendredi 1er juillet dernier, juste le temps d'une soirée dansante.

" Il n'y a pas de doute ", dit cette jeune dame, très enthousiaste, en vacances à Tuléar, " Jaojoby est le roi de la danse Salegy ". En effet, Jaojoby est entré sur scène vers 23h30. Aussitôt, tout le monde s'est levé, non pas pour faire une révérence au roi, mais pour danser, alors qu'ils s'ennuyaient, auparavant, et depuis des heures. Les animations de Jaojoby sont si entraînantes qu'elles ne laissent personne faire tapisserie, quand il chante. Avant lui, durant la première partie, de jeunes musiciens ont animé la cour de l'Etoile de Mer, transformée en piste de danse.

Pendant ce temps, le roi du Salegy n'était pas bien loin. Il s'entretenait avec d'autres jeunes artistes. Le héros de la soirée conseillait à son auditoire d'exploiter le folklore de la région Sud Ouest (RSO). " Elle est riche en folklore, d'une richesse incommensurable ", martèle Jaojoby à l'endroit des jeunes auditeurs. La RSO reste la plus riche de toute l'île. Ce folklore a formé D'Gary, le guitariste inégalable ; Régis, l'accordéoniste ; les voix d'Angeline et celle de Monique and the Quality, Théo Mikea ainsi que Remanindry... et tant d'autres. Avant de rejoindre la scène, Jaojoby a révélé qu'il allait rejoindre la capitale du Boeny, Majunga (tout de suite après le spectacle) et devait y arriverlundi 4 juillet au matin pour animer " le bain des reliques du Roi Sakalava Andriamisara ", tradition connue sous l'appellation de " Fitampoha ".