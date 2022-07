Sénégal: Des professionnels des médias sensibilisés sur le partenariat pour le gouvernement ouvert

Dakar — Une session de formation sur le partenariat pour le gouvernement ouvert (PGO), une initiative multilatérale lancée en septembre 2011 par les Nations unies, s'est ouverte samedi à Dakar à l'intention de journalistes, blogueurs et professionnels des médias, a constaté l'APS.

"Rencontre d'appropriation et de diffusion du contenu du Plan d'action national (PAN) Partenariat pour le gouvernement ouvert (PGO) du Sénégal avec les médias et les blogueurs" est le thème de cette rencontre de deux jours.

Cette session de fomation, organisée par l'ONG l'Article 19, en collaboration avec le Forum civil, le Réseau citoyen pour la transparence budgétaire et l'ONG-3D, s'inscrit dans le cadre d'un projet de co-création financé par la Banque mondiale et portant sur la mise en œuvre du PGO au Sénégal.

"Cet atelier a été organisé en vue de respecter l'un des principes directeurs des normes PGO, qui est la participation inclusive, ainsi que la norme une de cocréation qui vise à +établir un espace de dialogue et de collaboration continus entre le gouvernement, la société civile et les autres parties prenantes non gouvernementales+", a expliqué Abdoulaye Ndiaye, chargé de programme transparence à Article 19.

A ce propos, il a rappelé que le PGO est un "mécanisme multilatéral de dialogue visant à promouvoir un gouvernement ouvert, à savoir la transparence de l'action publique et son ouverture à de nouvelles formes de concertation et de collaboration avec la société civile".

Il a rappelé qu'il s'agit d'une "initiative internationale lancée le 20 septembre 2011 lors de l'Assemblés générale des Nations unies et dont la philosophie s'inspire du +Open Government Initiative+ lancée par le Président américain d'alors, Barack Obama".

L'idée de base est de mettre en place "un gouvernement ouvert et plus accessible, plus réactif et plus responsable envers les citoyens", l'amélioration de la relation entre les gens et leur gouvernement présentant des "avantages à long terme pour tout le monde", a-t-il précisé.

Il a indiqué le PGO compte des membres aux niveaux national et local et réunit des milliers d'organisations de la société civile, travaillant ensemble pour co-créer des plans d'action avec des réformes concrètes et des engagements entourant un large éventail de questions.

Modèle unique de participation publique

C'est "un modèle unique de participation publique visant à garantir que la société civile joue un rôle dans la formation et la supervision des gouvernements", a-t-il magnifié.

Le Sénégal y a "adhéré en juillet 2018, après avoir satisfait aux critères d'éligibilité visant à soutenir la transparence de l'action publique".

Il a précisé que cette adhésion s'inscrit dans la "dynamique de l'érection de la bonne gouvernance et la transparence en principes essentiels de bonne gouvernance".

Le but est de favoriser "l'atteinte des objectifs dans divers domaines de l'action publique parmi lesquels l'intégrité, la modernisation et l'innovation dans le secteur public, la lutte contre la corruption, la gestion des finances publiques et des ressources humaines."

Dans cette dynamique, le "comité national paritaire composé de représentants de l'administration et de la société civile a été mis en place pour collaborer durant tout le processus des consultations nationales, qui se sont déroulées en décembre 2020, dans toutes les régions du Sénégal, à l'exception de Saint-Louis pour des raisons liées au COVID", a-t-il rappelé.

"Ces consultations ont été suivies d'un atelier national qui a permis de procéder à la validation technique du plan d'action national (PAN)" de 12 engagements. Ce plan constitue aujourd'hui une opportunité pour l'Etat du Sénégal de capitaliser ses acquis en matière de bonne gouvernance" dans "une époque de confiance réduite (...) en s'appuyant sur les piliers d'une architecture de gouvernance ouverte, transparente et responsable basée sur la cocréation."

Toutefois, il estime que le PGO "ne semble pas bien connu des populations malgré les efforts pour une bonne compréhension."

"C'est entre autres toutes ces raisons conjuguées qui justifient la tenue de cet atelier avec les journalistes, les blogueurs et les acteurs des médias pour une large diffusion du PAN-PGO, afin d'atteindre la plus grande partie possible de la population" en vue de les "aider à mieux faire connaître les processus du PGO", a-t-il expliqué.

Tout en saluant cette "démarche de cocréation entre l'État et la société civile dans la vulgarisation du PAN", le représentant du gouverneur de la région de Dakar, El Hadji Malick Sougou, a assuré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour traduire en actes concrets ces engagements qui seront à terme, validés en Conseil des ministres."