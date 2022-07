Maroc: Coupe du Trône - WAC-Raja dans un duel où le public brillera par son absence

La page du championnat tournée, place à l'épreuve de la Coupe du Trône de football, édition 2021-2022, qui se poursuivra ce soir avec la programmation des deux rencontres restantes pour le compte des quarts de finale.

Un tour qui sera marqué par le choc WAC-Raja, prévu à partir de 18 heures au stade Larbi Zaouli à Casablanca à huis clos pour des raisons sécuritaires. L'autre raison avancée se rapporte à la CAF qui a refusé que ce match se joue au Complexe Mohammed V, site qui abrite actuellement les péripéties de la CAN féminine. Une opposition qui s'annonce sous de bons auspices, en dépit de l'absence du public qui aurait sans aucun doute rehaussé davantage la qualité du spectacle.

Le Wydad, vainqueur du championnat et de la Ligue des champions d'Afrique, aspire à aller jusqu'au bout dans ce troisième tableau, à savoir la Coupe du Trône, précieux concours que les Rouge et Blanc n'ont plus gagné depuis l'édition 2000-2001. De l'autre côté, le Raja se veut plus que jamais décidé à ne pas boucler sa saison bredouille et tâchera à jouer à fond ses chances en vue de franchir ce cap.

Une confrontation à grand enjeu puisque l'équipe qui parviendra à tirer son épingle du jeu fera un pas de plus vers le sacre. Un trophée bien loin d'être gagné d'avance du fait qu'il y a encore d'autres protagonistes en course pas prêts du tout à lâcher du lest. A commencer par la Renaissance de Berkane qui affrontera, également ce jeudi soir à 21h00 en déplacement, le Petit Poucet de l'édition, l'Association sportive de Mansouria,seule rescapée de la division des amateurs.

Sur le papier, les Berkanis, lauréats de la Coupe de la CAF, bénéficient des faveurs des pronostics, mais gare à cette formation de Mansouria qui jouera son va-tout, d'autant plus qu'elle compte dans son tableau de chasse les deux écuries du Nord, le Moghreb de Tétouan et l'Ittihad de Tanger. A noter que deux matches des quarts de finale ont déjà été disputés.

Le premier a vu la qualification du Youssoufia de Berrechid, relégué en D2, aux dépens du MAS (2-0), alors que le second a vu la victoire du FUS sur l'UTS par 3 à 1. Pour rappel, la dernière édition de la Coupe du Trône a été remportée par l'AS FAR qui avait surclassé le MAT par 3 à 0 lors de la finale disputée au Grand stade d'Agadir. C'était le 12ème sacre à mettre à l'actif de l'équipe militaire, ce qui fait d'elle le club le plus titré.