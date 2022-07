Tunisie: Tennis | Demi-finaliste à Wimbledon - Ons Jabeur fonce...

L'appétit vient en gagnant pour la Tunisienne qui doit rester aussi déterminée et aussi sobre.

Ons Jabeur en demi-finale d'un grand chelem comme Wimbledon, ce n'est pas une surprise et une extraordinaire performance à nos yeux. C'est la vraie place et le statut qu'elle devait avoir depuis des années. En tennis féminin, et contrairement à celui masculin, les écarts ne sont pas si insurmontables. Il suffit d'avoir un niveau élevé et de jouer avec régularité pour renverser la hiérarchie. L'exemple type est celui de Swiatek qui, en moins d'un an, a affolé les compteurs et fait une remontée spectaculaire au classement WTA.

La numéro 1 a calé à Wimbledon avec un jeu et une attitude méconnaissables. L'effondrement de plusieurs stars du circuit sur le gazon de Wimbledon a bien profité à Ons Jabeur qui a eu trois tours faciles au début où elle ne s'est pas trop investie. Les deux matches contre Mertens et contre Bouzkova ont permis de voir à quel point Ons Jabeur a fait des progrès et trouvé les petits détails qui lui échappaient depuis deux saisons. Maintenant, elle est beaucoup plus tenace et moins nerveuse. Même quand elle est menée 1 set à 0 comme aux quarts, elle revient en force et assomme son adversaire. Se retrouver en demi-finale ne doit pas être l'objectif final ou la performance maximale qui vont la satisfaire. Cette version de Ons Jabeur ne va pas se contenter du carré d'as. Au contraire, elle vise plus loin : le titre.

Et avec ce tableau qui s'est dégagé, elle reste supérieure à toutes ses adversaires encore en lice. Cette supériorité doit être validée sur le court et notre joueuse a appris à le faire.

La clé pour ponctuer cette marche victorieuse est de croire en la victoire finale et savoir gérer la pression qui se crée autour. Ons Jabeur, en pleine possession de ses moyens, jouera aujourd'hui devant une surprenante Tatjana Maria qui, à 35 ans, se trouve au carré d'as d'un grand chelem. Mais aura-t-elle la fraîcheur et le souffle pour tenir encore? En tout cas, le destin de Ons Jabeur est entre ses mains. C'est elle qui a les clés pour triompher à Wimbledon : la splendeur de sa réalisation lui donne une énergie inusable pour obtenir la récompense suprême.