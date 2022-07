Ile Maurice: Libéré, David Jolicoeur accueilli par sa mère avec "enn bon manzé" au restaurant

Il est libre depuis la mi-journée de ce jeudi 7 juillet. Après quatre ans de détention à la prison de Melrose, David Jolicoeur, récemment identifié dans l'une des vidéos de tortures policières par des éléments de la CID de Terre-Rouge, retrouve les siens après un revirement de situation inattendu.

D'ailleurs, sa mère Annette, se dit réjouie de la nouvelle. "C'est mon avocat qui m'a informée, peu avant 11 heures, de la bonne nouvelle. Mo dir mo bourzwa mo pé bizin alé", confie l'habitante de Baie-du-Tombeau à l'express. Son fils retrouve enfin la maison familiale. "Mo'nn rant boner lakaz pou mo fer bann préparasion, met lord pou li gagn enn bon ti plas pou resté." Qu'a-t-elle prévu en tout premier lieu pour accueillir son fils? "Mon fils a été très mal nourri en prison. Je l'emmènerai ce jeudi dans un restaurant... "

C'est contre une caution de Rs 10 000 que David Jolicoeur, arrêté en décembre 2018 pour vol qu'il aurait commis sur un vigile avant son meurtre, s'est vu octroyer la liberté, la veille, par la Bail and Remand Court (BRC). Auparavant, le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) n'a émis aucune objection quant à la motion de remise en liberté de son avocat, Mᵉ Sanjeev Teeluckdharry, en attendant les retombées de sa motion de radiation de l'acte d'accusation de "larceny with violence with offensive weapon".

La semaine dernière, David Jolicoeur a remporté une première victoire après que l'autre accusation provisoire de murder ait été rayée. Il lui était reproché d'avoir tué le vigile, Issah Ramjan, 86 ans dont le corps avait été découvert en décembre 2018 à Riche-Terre, dans le but de le voler.

David Jolicoeur, en détention depuis pratiquement quatre ans, a été récemment identifié dans l'une des vidéos montrant des tortures de la CID de Terre-Rouge. Il a retenu les services d'un panel d'avocats composé de Mᵉˢ Sanjeev Teeluckdharry, Akil Bissessur, Rouben Mooroongapillay et Bala Mukan. Sa remise en liberté est un véritable revirement de situation.

Me Sanjeev Teeluckdharry avait expliqué que David Jolicoeur, 23 ans au moment des faits, aurait été torturé le 25 décembre 2018 par les officiers de la CID de Terre-Rouge qui l'auraient ensuite forcé à signer un document dans lequel il accepterait avoir commis le meurtre et le vol. "D'ailleurs, des preuves irréfutables ont été relevées où on voit, dans une des vidéos, les officiers qui agissaient comme des gangsters pour torturer notre client et bafouer ses droits."

Dans la vidéo, David Jolicoeur était nu et menotté à proximité d'une rivière et lavait un morceau de tissu en présence de cinq officiers.