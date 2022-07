Afrique: [CAN 2022] - Samir Landolsi (Coach Tunisie) - "L'équipe zambienne mérite sa victoire"

interview

L'entraineur tunisien a reconnu les manquements de ses filles et félicite les Zambiennes. C'était lors de la conférence de presse d'après match.

Journaliste - Coach, qu'est-ce que vous pensez du match et du résultat?

Samir Landolsi - Nous avons préparé ce match. Je savais très bien que sur le plan mental ça serait difficile, les filles ont bien joué pendant la première période. On a essayé sur le plan offensif on a eu des occasions. L'équipe zambienne sur le plan physique ils nous ont rendus les choses difficiles. Sur la deuxième période c'était très difficile. On a rectifié sur le plan tactique, le numéro 10 nous a créés beaucoup de problèmes. Nous avons changé la tactique pour éliminer ce danger et on a réussi. Mais sur l'ensemble du match, l'équipe zambienne mérite sa victoire.

Africatopsports - on a vu une équipe de Tunisie exceptionnelle sur le premier match face au Togo, créative et intelligente dans sa construction de jeu, alors que ce soir votre équipe a été décevante, avec Mariem Houij la joueuse du dernier match, qui avait l'air esseulé devant?

Samir Landolsi - Pendant la première période on était bien, on a eu l'occasion de faire passer la balle. En deuxième période je crois que sur c'est le plan physique qu'on était un peu dominé. Le jeu direct de l'équipe zambienne nous a beaucoup causés de problèmes surtout au niveau du deuxième ballon. Je crois que sur le plan physique ils nous ont dominés et je répète encore elles méritent leur victoire.

Journaliste - Maintenant que vous avez un match gagné et un match perdu contre la Zambie, comment comptez vous aborder cette rencontre le Cameroun sachant que même le meilleur troisième peut se qualifier ?

Samir Landolsi - Dans les tous groupes rien est encore joué surtout pour la première et deuxième place et comme vous avez dit, les deux meilleures troisièmes seront qualifiés. Dans notre groupe rien est encore joué on a deux équipes de quatre points. Je considère que le Cameroun gagne contre le Togo. La Tunisie possède trois points je crois que notre objectif maintenant c'est d'accéder au deuxième tour soit en gagnant notre match, même le match nul contre le Cameroun peut nous conduire à la deuxième phase.

Journaliste - quelle est votre impression?

Samir Landolsi - C'est sur le niveau du football africain a beaucoup progressé. Sur le plan même mondial parce que je suis le football féminin depuis une vingtaine d'année, il y a des équipes sur le plan mondial qui sont au-dessus. Dans le football africain, dans l'histoire on avait juste le Nigeria qui représentait l'Afrique. Maintenant on a beaucoup d'équipes qui peuvent faire la différence sur le plan mondial.