Afrique: [CAN 2022] - Jabrani Soulaima (Femme du Match) - "L'arbitre a annulé le but parce qu'il y avait hors-jeu"

interview

Malgré la défaite de la Tunisie, la gardienne Jabrani Soulaima a été désignée "Femme du Match". Face aux journalistes, elle a apporté son commentaire sur le but refusé à la Zambie.

Journaliste - Qu'est-ce que vous pensez du match et vous êtes la femme du match ?

Jabrani Soulaima - On n'a pas été très chanceuses, on n'a pas pu vaincre aujourd'hui l'équipe de la Zambie.

Journaliste - Quelle est la raison de la défaite de la Tunisie aujourd'hui ?

Jabrani Soulaima - Pour vous dire la vérité dans les dernières minutes l'équipe de la Zambie a joué mieux que nous. C'est vrai qu'à un moment on s'est arrêté, on a ralenti notre jeu et on n'était pas très chanceuses aujourd'hui.

Journaliste - Est-ce que vous n'avez pas joué avec la peur ? Sur le but refusé de la Zambie ?

Jabrani Soulaima - l'arbitre a annulé le but parce qu'il y avait hors-jeu. Pour dire la vérité on respecte toutes les équipes nationales, on ne fait pas de distinction entre les équipes, toutes les équipes sont bonnes. Et on prépare les matches de cette façon.