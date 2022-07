Congo-Kinshasa: Fête de l'Indépendance/L'association "Tous derrière Fatshi 2023" porte assistance aux orphelins et démunis à travers le pays

A Kinshasa, le 30 juin, à l'occasion de la célébration du 62ème anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, l'association Tous derrière Fatshi 2023 (TDF2023), a effectué une visite de solidarité à l'orphelinat Matumaini, situé dans la commune de Limete. Cette visite était marquée notamment, par la remise d'un lot important de dons aux orphelins, une manière pour cette association d'arracher le sourire à ces enfants en ce jour de fête. En effet, ce geste de la par TDF2023 s'est fait dans 17 des 26 provinces que compte la République, où des gestes humanitaires étaient posés.

Sur place à l'orphelinat Matumaini, le numéro un de l'association au niveau provincial, Bruno Tshisu, a expliqué en clair la motivation de la visite. "Nous avons voulu profiter de cette journée pour effectuer cette descente de solidarité pour les enfants. C'est pourquoi, nous avons choisi l'orphelinat pour fêter ensemble avec ces enfants en situation difficile. Pour nous, d'ailleurs, nous disons qu'ils ne sont pas des orphelins du fait que nous qui avons le peu de moyens, nous serons toujours là pour eux ", a-t-il indiqué.

Un lot important de vivres et non vivres, des boissons sucrées et autres condiments étaient remis entre les mains de la surveillante de l'orphelinat qui, à son tour, n'a pas manqué des mots pour témoigner sa gratitude à l'association au nom de tous les orphelins.

"Au nom de tous ces enfants, je vous dis merci. Merci au fondateur de cette association, monsieur Mike Tohanga et que Dieu le bénisse davantage. Que son association puisse aller de l'avant. Que cette fois-ci ne soit une dernière de venir nous visiter. Venez à chaque fois que cela vous est possible ", a déclaré Mme Irlande, responsable de l'orphelinat.

Il y a lieu de noter que l'Association Tous derrière Fatshi 2023, propre à Mike Tohanga, a effectué des descentes dans plusieurs sites pour des visites de solidarité et d'assistance aux orphelins et autres personnes vulnérables. Au moins 17 sur 26 provinces que compte la RDC ont bénéficié de cette aide. Egalement à Matadi, Tshikapa, Kongo Central, au Nord Ubangi, Goma et dans beaucoup d'autres coins du pays.