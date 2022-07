Afrique Centrale: Présent à Lufu aux côtés de Daniel Aselo - Guy Bandu participe à la cérémonie de réouverture des frontières

Toutes les frontières reliant la République démocratique du Congo à l'Angola voisin viennent d'être rouvertes à partir de ce mardi 5 juillet 2022. Le go a été donné depuis le poste frontalier de Lufu en Territoire de Seke-Banza dans le Kongo Central où le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et son collègue d'Angola ont co-présidé, en présence d'importances personnalités et chefs de missions diplomatiques représentant les gouvernements angolais et congolais, la cérémonie de la réouverture desdites frontières.

Il s'agit plus particulièrement pour le Kongo Central, des frontières de Lufu, Yema, Ango-Ango, Kimpangu, etc. Saluant les relations de fraternité entre les deux peuples inséparables, Guy Bandu Ndungidi, le chef de l'exécutif provincial s'est exprimé en ces termes : " (... ), le commerce transfrontalier et les relations entre les deux Républiques sœurs doivent être promus dans l'intérêt mutuel de nos États respectifs et le ministre de l'Intérieur et chef de la délégation angolaise de renchérir que " cet événement renforce la libre circulation des populations et de leurs biens dans le cadre des relations de coopération entre ces deux pays voisins ".

Pour le VPM Daniel Aselo, tout ce qu'il y avait comme ambiance, bonne ambiance dans cette cité est censé revenir à partir de ce mardi 05 juillet. Il n'a toutefois pas manqué d'inviter les deux populations au respect strict des gestes barrières tout en appelant les différents services commis aux frontières de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens, gage de tout développement.La fermeture desdites frontières remonte à 2020 suite à la Covid-19.