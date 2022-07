Soudan: Daglo appelle à préserver le tissu social dans la région Zalenge

Zalenge — Le Vice - Président du Conseil de Souveraineté de Transition (CST) et Commandant des Forces de Soutien Rapide (FSR), Général Mohamed Hamdan Daglo, a rencontré Mardi à l'Université de Zalenge des forces politiques, sociales , de l'administration indigène, des intellectuels et des femmes de la tribu des Fur.

Daglo a été informé de la situation sécuritaire, sociale et de service dans la région, appelant à préserver la coexistence, la tolérance tribale et ethnique entre les composantes de l'État.

Il a exprimé ses remerciements pour le bon accueil et l'hospitalité qui lui ont été accordés dans la région de Zalenge, indiquant qu'il est connu que cette région accueille le plus grand nombre de personnes déplacées, espérant que toutes les parties travailleront ensemble pour contribuer au retour volontaire des personnes déplacées dans leurs régions d'origine.

Daglo a appelé les participants à convaincre Abdul-Wahid Mohamed Nour à rentrer au pays et participer au dialogue afin de parvenir à une paix, une sécurité et une stabilité permanentes.

Le Vice-Président a affirmé que le droit historique et moral de la tribu des Fur sur la terre est garanti et connu de tous, déclarant que l'Accord de paix de Juba a garanti l'équité pour tous les citoyens de l'État de Darfour, ajoutant que les clauses de l'accord nécessitent une mise en œuvre immédiate.

Il a dit que quiconque réside sur les terres de l'autre devrait régler sa situation et abandonner les terres qu'ils ont prises.

Daglo a appelé les personnes déplacées à retourner dès que possible dans leurs villages d'origine, ajoutant que le gouvernement les fournirait la protection nécessaire.

Il a souligné que le gouvernement est préoccupé par la collecte des armes, chose qui nécessite la disponibilité d'une condition de sécurité intégrée, soulignant que la question de la collecte des armes est une question très compliquée , chose qui nécessite des études approfondies et des équipements modernes pour découvrir les armes.

Il a également affirmé la nécessité de prêter une attention particulière aux femmes et de les donner plus pouvoir de participer à toutes les institutions du pays.

De son côté, le chef de l'administration indigène de Zalenge, Al-Demingawi Sessi, a donné un rapport détaillé sur les efforts de l'administration autochtone pour préserver l'unité sociale et rejeter la sédition et la haine, saluant la visite de Daglo et la délégation qui l'accompagne.

Sessi a souligné que l'administration indigène a préservé les coutumes et les traditions adoptées par le sultanat des Fur pour résoudre tout différend sur la terre et les différences sociales.

Le représentant de l'administration indigène à Zalenge, Salih Mustafa, a accueilli la visite du Vice - Président du Conseil de Souveraineté, Général Mohamed Hamdan Daglo, et la délégation qui l'accompagne dans la ville de Zalenge, et a annoncé un certain nombre d'exigences concernant les questions de la terre, des services de santé et de l'éducation, social, de développement et de sécurité.

Il a également appelé à la prévention de l'utilisation des motocycles, à la protection de la saison agricole, au soutien au retour volontaire des personnes déplacées et à la mise en œuvre des clauses des arrangements de sécurité stipulés dans l'accord de paix de Juba.