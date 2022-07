Afrique de l'Est: Al-Burhan regagne le pays après sa participation au Sommet de l'IGAD à Nairobi

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition(CST), Général Abdul-Fattah Al-Burhan, est rentré le pays Mardi soir après avoir participé au sommet extraordinaire de l'Autorité Intergouvernementale pour le développement(IGAD) qui a conclu les sessions Mardi à Nairobi, au Kenya, avec la participation des présidents et chefs d'État et de gouvernement des États membres.

Il a été reçu à l'aéroport de Khartoum par le Secrétaire Général du CST, Lieutenant-Général Mohamed Al-Ghali Ali Yusuf.

Le Ministre des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadiq, a déclaré à la presse que le Sommet de Nairobi était l'un des sommets les plus réussis de l'IGAD depuis sa fondation en 1986, soulignant que tous les présidents et chefs d'État et de gouvernement de l'organisation ont convenu d'intensifier la coopération entre les États membres pour confronter les défis et les problèmes rencontrant la région.

Il a ajouté que les présidents et les chefs d'État de l'IGAD ont salué le grand rôle joué par le Soudan dans l'organisation et le succès du sommet ainsi que dans la direction des travaux de l'organisation malgré les conditions politiques compliquées que voient le Soudan et les pays de la région.

Le ministre a noté que le Sommet a convenu que Khartoum sera le siège des urgences sanitaires de l'IGAD.