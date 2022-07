Afrique: [CAN 2022] - Togo 1-1 Cameroun - Kai Tomety, " Mes filles ont relevé le défi "

interview

Après le nul 1-1 décroché contre le Cameroun, la sélectionneuse du Togo Kai Tomety a fait l'éloge de ses joueuses.

Il s'agissait du deuxième match des deux équipes dans le Groupe B de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022. Au stade Mohammed-V, un but sur pénalty de Afi Woedikou (28e) a ouvert le score pour les Togolaises. Derrière, Estelle Johnson (38e) a fait la parité pour les Camerounaises.

Journaliste : Vos impressions ?

Mes filles ont fait un très bon match contrairement au premier match contre la Tunisie où on a beaucoup failli on a beaucoup péché. Aujourd'hui elles ont retrouvé la rage de gagner, on a su annuler les assauts des camerounaises, on a pris le milieu, on a gagné beaucoup de combat au milieu de terrain, ce qui nous a favorisé. Cela nous a permis de les contre carré dans notre zone de défense.

Journaliste : Vous venez de prendre un point c'est une victoire pour le Togo de prendre d'avoir tenu en échec le Cameroun, qu'est-ce que vous sentez après avoir pris ce premier point ?

Une première participation, match nul contre le Cameroun un pays très expérimenté, un pays mondialiste, très habitué de la CAN (CAN féminine 2022). Je dirait que c'est historique, ça n'a pas été facile de remobiliser ma troupe de relever le défi. Donc, je dis que mes filles ont relevé le défis et je suis très contente et je pense continuer comme ça contre la Zambie.

Journaliste : Bonsoir coûte félicitations Nathalie Badate a reçu un carton jaune elle ne sera pas là face à la Zambie pour cumul de cartons je crois que ça sera également un casse-tête pour vous.

Oui ! Nathalie Badate c'est un élément important de mon effectif, mais on a ça remplaçante. Face à la Zambie je vais mettre un élément qui va jouer le même rôle que Nathalie et soyez en rassuré on va faire un bon match contre la Zambie.

Journaliste : On a remarqué que Odette Gnintegma à reçu beaucoup de coup ce soir est-ce qu'elle sera apte à jouer face à la Zambie ?

Oui ! Odette c'est notre maestro, c'est notre métronome, elle a pris beaucoup de coups ce soir. Mais c'est le rôle du docteur je pense que le staff technique médical va s'en occuper pour qu'on ait un effectif en forme contre la Zambie.

Rodolph TOMEGAH