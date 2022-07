Afrique: Exclu [CAN 2022] - Togo 1-1 Cameroun - Woedikou, " On n'a pas peur de la Zambie "

interview

Après le nul 1-1 décroché contre le Cameroun, Africa Top Sports a décroché des interviews exclusives de deux Togolaises.

Il s'agissait du deuxième match des deux équipes dans le Groupe B de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022. Au stade Mohammed-V, un but sur pénalty de Afi Woedikou (28e) a ouvert le score pour les Togolaises. Derrière, Estelle Johnson (38e) a fait la parité pour les Camerounaises.

ATS : Qu'est-ce qui a fait votre force ce soir ?

Afi Woedikou : On a fait un jeu collectif ce qui a fait qu'on a marqué. C'est vrai que j'ai marqué mais c'est un jeu collectif qu'on a fait franchement toute l'équipe on n'a pas démérité on n'a pas vu que l'adversaire est plus fort que nous. On a essayé de faire un jeu collectif et c'est ce qui a payé.

ATS : Et maintenant pour le match face à la Zambie un match pour la qualification ?

Afi Woedikou : On fera tout pour se qualifier, on promet la victoire. Vu ce qu'on a produit ce soir, franchement on n'a pas peur de la Zambie. On va gagner ce match et se qualifier au second tour.

ATS : Vous étiez face à l'une des favoris de la compétition quels sont vos sentiments ?

Talya Gace : Tout le monde est autour de nous, les coachs, le staff et ils ont cru en nous on s'est bien entraîné. Tout le monde s'est mouillé le maillot, ça fait plaisir. En fait c'est ça ma joie c'est comment on a gagné c'est pas une gagne mais c'est une joie et on remercie tout le staff. Franchement c'est un travail collectif. Et les millions de supporters qui nous suivent au Togo, merci à eux. Tout le monde s'est battu, ça fait plaisir.

ATS : Le match nul face au Cameroun est un exploit, oui mais le prochain match c'est contre la Zambie et il va falloir le gagner pour se qualifier au prochain tour.

Talya Gace : On va tout faire, on va tout faire, on va préparer le dernier match comme il se doit. On va mouiller le maillot, on va faire la même chose, un match sérieux comme contre le Cameroun. C'est un match aussi important. Du coup on va se motiver on va repartir à l'entraînement. On va fêter un peu c'est comme une victoire pour nous mais c'est pas fini il faut qu'on se calme et il faut qu'on reprenne nos esprits et on attend le prochain match. On a des présidents qui croient en nous, on a un ministre qui croit en nous, on a beaucoup de gens derrière nous, ça fait que nous on a un petit pays mais on montre qu'on n'est pas venu pour rien. Et on montre que le Togo est un petit pays mais qui a de la qualité, qui a de bonnes joueuses et qu'on est là pour, pas pour rien. C'est ça qui nous motive c'est vraiment une force les supporters le peuple togolais c'est pour eux et franchement on est fières de tout le monde je suis fière, je suis contente.

ATS : La qualification, est-ce que vous y croyez contre la Zambie ?

Talya Gace : On y croit, on y croit depuis qu'on est arrivé. On est arrivé pour se qualifier donc pour se qualifier on y croit depuis le début et on va y croire jusqu'à la fin.