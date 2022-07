Afrique: [CAN 2022] - Koudjoukalo Sama, joueuse du match Togo-Cameroun (1-1)

Koudjoukalo Sama a décroché le prix de la Joueuse du match entre le Togo et le Cameroun. La partie s'est terminée sur un nul 1-1.

En conférence de presse, Sama s'est exprimée sur comment elles ont pu accrocher les Camerounaises.

Journaliste : Vos impressions ?

Je dis merci au coach togolais. Je suis fière. Merci pour l'encouragement.

Journaliste : Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans le vestiaire avant ce match contre le Cameroun ?

Au vestiaire, on s'est dit - nous toutes les joueuses - on va se battre jusqu'à la fin. On a la foi qu'on va battre les Camerounaises. Arrivée sur le terrain on va jouer on va se donner à fond jouer pour nous-même voilà on a pas cru mais Dieu seul est grand.

Journaliste : Félicitations pour ce match nul j'imagine que c'est une victoire pour vous, vous affrontiez le favori aujourd'hui, comment vous vous apprêtiez à vivre ce match dans quel état d'esprit vous étiez.

C'est l'ambiance dans le vestiaire qui nous a aidé.

Journaliste : Le prochain match c'est la Zambie vous devez gagner ce match pour pouvoir être qualifié quelle stratégie vous mettez en place pour les affronter ?

Elles sont des joueuses nous aussi nous sommes des joueuses on a deux pieds comme elles on va mettre en place une stratégie comme on l'a fait face au Cameroun.