Cote d'Ivoire: Audience - Alassane Ouattara échange avec le fondateur et PDG de Binance

Changpeng Zhao, fondateur et président-directeur général de Binance, était hier au Palais de la Présidence de la République.

Il a été reçu par Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les questions économiques et financières liées à l'accès à la crypto-monnaie. Le fondateur et PDG de Binance a sollicité l'appui du chef de l'Etat ivoirien et son gouvernement pour l'intégration de cette activité dans les échanges commerciaux en Côte d'Ivoire.

Le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, M. Abdourahmane Cissé, le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, et la secrétaire générale adjointe de la Présidence de la République, Mme Masséré Touré-Koné, ont pris part à cet entretien. Binance est l'une des plus grandes plateformes d'échanges de crypto-monnaies dans le monde en termes de volumes de transactions.