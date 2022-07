Cote d'Ivoire: BEPC - Une régression de près de 10 points à Korhogo

Les résultats du Brevet d'Etude du Premier Cycle (BEPC) session 2022 sont connus depuis hier. Ils ne sont pas bons dans l'ensemble et la région du Poro n'a pu échapper à ce mauvais taux de réussite généralisé.4 970 admis sur un effectif de 20 894 candidats inscrits. Soit un taux de réussite de 24, 30% avec 2 615 garçons et 2 355 filles qui ont été les seuls à manifester leur joie au sortir de leurs salles de composition où étaient affichés les résultats. On note une régression de près de 10 points relativement au taux d'admission de 34,03% en 2021.

Tout en avouant ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, le directeur régional de l'éducation nationale, Brahima Traoré, estime que les différents changements opérés autour des coefficients et le retour de la dictée normale ont pu jouer sur le rendement des enfants. Il a qualifié ce résultat de faible et de surcroit en deçà de la moyenne nationale. Ne se laissant pas pour autant morfondre, il a annoncé solliciter très bientôt ses collaborateurs et même les élèves en vue de faire l'état des lieux pour voir ce qui n'a pas marché et se remettre immédiatement au travail pour relancer la machine.

Traoré Brahima a tout de même exprimé avoir beaucoup d'espoir qui repose sur la dynamique de la remobilisation des enseignants qui est en cours dans le but d'améliorer l'encadrement et les résultats.