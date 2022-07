Cote d'Ivoire: Yopougon - L'AFD accorde 85 milliards FCFA à la Côte d'Ivoire pour le projet d'assainissement de la commune

Le projet d'assainissement de Yopougon identifié à l'occasion de la table ronde des bailleurs de fonds sur le schéma directeur d'assainissement du district d'Abidjan va prendre forme. La convention pour le financement de ce projet à hauteur de 130 millions d'euros soit 85 milliards de FCFA a été signée, le mardi 5 juillet 2022, entre l'Agence Française de Développement (AFD) et la Côte d'Ivoire. Se félicitant de cette contribution, le ministre de l'Economie et des Finances Adama Coulibaly a indiqué qu'il s'agira d'assurer la collecte et l'évacuation d'au moins 70% des eaux usées de la zone centrale de Yopougon et de participer à l'amélioration de l'accès à des infrastructures d'assainissement conçues pour répondre aux besoins de la commune.

Pour Jean Christophe Belliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, ce projet vient compléter le financement par l'AFD, sur prêt, de la construction du marché de Yopougon et la réhabilitation du quartier de Gesco sur C2D. " Ce projet permettra d'améliorer les conditions de vie de plus de 600 000 personnes et aura un impact positif immédiat sur les conditions d'hygiène, la santé et la qualité de vie des habitants de la commune, en particulier les femmes et les filles pour lesquelles des infrastructures sanitaires dédiées seront construites dans les écoles, les gares routières et les marchés ", a précisé l'ambassadeur.

Outre ce projet, les deux parties ont également signé la convention pour le financement du projet d'amélioration de la connectivité de la région Nord, portant sur un montant de 200 millions d'euros soit 131 milliards de FCFA. Cette contribution financière, sous forme de prêts concessionnels, permettra de renforcer la connectivité de la région Nord avec le reste du pays, et la connectivité nationale avec le Burkina Faso et le Mali ; de désenclaver le district des Savanes pour un meilleur accès aux opportunités socio-économiques ; et d'assurer la sécurité des usagers, tout en facilitant la circulation dans les villes traversées.

Pour le ministre Adama Coulibaly, ce projet vise à fournir un environnement favorable au développement économique et social des régions du Nord de la Côte d'Ivoire ainsi qu'à l'intégration régionale, avec les pays de l'hinterland, dans le prolongement du projet déjà financé par l'AFD, notamment la route Bouaké-Ferkessédougou. " Ce projet améliorera les conditions de mobilité de plus d'1,4 million d'habitants de la région des savanes et réduira de moitié le temps de trajet d'environ 1000 véhicules par jour qui emprunte la route du Nord ", a précisé Jean-Christophe Belliard.