Sénégal: Achat de véhicules - La société Autochek annonce le rachat de Coin Afrique

Autochek, la société de technologie automobile qui rend l'achat d'une voiture plus accessible à travers l'Afrique, a annoncé le rachat de Coin Afrique, la principale plateforme de petites annonces en Afrique francophone.

Selon un communiqué de presse, cette opération vise à accélérer la pénétration de son service de financement automobile au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique francophone.

Fondée en 2016 par Matthias Papet et Eric Genêtre, avec une présence en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans 10 autres pays, Coin Afrique est devenue la première place de marché de petites annonces en Afrique francophone, permettant aux entreprises et aux particuliers d'acheter et vendre des véhicules, des appareils électroniques, des biens immobiliers et des milliers autres produits et services. "L'application Coin Afrique compte plus de 2 millions de téléchargement, et la plateforme totalise aujourd'hui 800 000 utilisateurs actifs mensuels avec en moyenne 60 000 nouvelles annonces par mois. Ce qui en fait la première plateforme de petite annonce, avec plus de 1,5 millions de visites par mois ", précise la même source.

La vente d'automobile représente près de 50 % des transactions effectuées mensuellement sur la plateforme. Le rachat de Coin Afrique par Autochek permettra de simplifier le processus d'achat des véhicules pour les particuliers avec l'octroi de financement et d'autres services à valeur ajoutée pour leurs véhicules.

L'activité de petites annonces de Coin Afrique continuera à fonctionner, avec une intégration très poussée du produit de financement automobile d'Autochek pour ainsi favoriser l'accès au crédit pour les achats automobiles.

"L'Afrique francophone abrite de nombreuses économies affichant les taux de croissances les plus élevés du continent, ainsi que la croissance la plus importante du marché des voitures neufs, notamment en Côte d'Ivoire et au Sénégal qui, selon les projections, devrait connaître la croissance la forte d'Afrique d'ici 2023. Avec cette acquisition, Autochek sera en mesure de tirer parti de la base de données de CoinAfrique en Afrique francophone afin de faciliter le financement de l'achat d'automobile pour les consommateurs, mais aussi pour les PME de cette sous-région. Il soutiendra également une intégration plus poussée de l'industrie automobile panafricaine afin de créer une valeur partagée pour les consommateurs, les fabricants, les institutions financières et les autres parties prenantes ", précise-t-on.

Selon Etop Ikpe, Pdg et co-fondateur d'Autochek, "Matthias et Eric sont des pionniers du modèle des petites annonces en Afrique et ils ont construit une plateforme exceptionnelle avec de nombreux partenariats significatifs avec des concessionnaires automobiles, des plateformes Fintech et d'autres acteurs du secteur automobile francophone ". Matthias Papet, Pdg et co-fondateur de Coin Afrique se dit : " ravis de cette opportunité qui permet de développer la pénétration du financement automobile en Afrique francophone et de soutenir la mission plus large à travers l'Afrique. Nous voyons de nombreuses opportunités qui permettront d'apporter plus de valeur ajoutée pour les utilisateurs dans toutes les catégories de notre plateforme, mais aussi une opportunité de développer notre activité dans de nouveaux pays ".