Gambie: Le pays et la Banque Mondiale signent un accord pour un don de 68 millions de dollars

Le gouvernement de la Gambie et la Banque Mondiale ont signé un accord pour un don de 68 millions de dollars en vue de revitaliser et de ranimer le secteur touristique du pays.

La cérémonie de signature, qui a eu lieu au Palais Présidentiel le Mardi 5 Juillet 2022, vient suite à la visite du Directeur Général des opérations de la Banque Mondiale, Mr Axel Van Trotsenburg, et du Vice-Président de la Banque pour l'Afrique Centrale et Occidentale, Mr Ousmane Diagana.

Ce don vise à soutenir les efforts de diversification et de renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique du secteur touristique de la Gambie.

Le projet de Diversification et de Résilience du Tourisme en Gambie vise à soutenir la Gambie à travers le renforcement du cadre institutionnel et politique, l'amélioration des capacités, l'accès aux fonds des fournisseurs des Petites et Moyennes Micro-Entreprises, et rehausser l'attractivité de certaines destinations existantes mais sous-développées. Le projet renforcera également la viabilité des zones costales.

L'objectif du projet sera mis en œuvre à travers ces principaux programmes:

Un cadre politique et la participation des Petites et Moyennes Micro-Entreprises qui vise à éliminer les principaux handicaps du secteur touristique de la Gambie en vue de permettre au secteur touristique de remplir son potentiel comme source de croissance durable et inclusive.

Les activités de ce programme viseront à: a) renforcer les capacités à recueillir et à rassembler des données importantes concernant le secteur touristique en vue de permettre la prise de décisions idoines b) intensifier les programmes de marketing en vue de la promotion de la reprise des activités touristiques et la diversification au-delà des marchés touristiques traditionnels c) promouvoir la diversification des produits et destinations touristiques au-delà du concept de 'l'océan et du soleil' d) promouvoir pour une intégration durable des Petites et Moyennes Micro-Entreprises dans la chaine de valeur avec des marchés finaux établis

La construction des infrastructures en vue de la diversification et de la résilience du secteur touristique. Ce programme visera le renforcement et la modernisation des infrastructures en vue de la préservation des structures existantes, et ce, afin d'accroitre leur résistance face aux effets et conséquences du changement climatique, ainsi que le rehaussement de l'attractivité des sites touristiques et la promotion du développement économique.

Mr Trotsenburg a souligné l'importance de cette signature car elle prend en compte les relations "profondes et durables" entre la Gambie et la Banque Mondiale.

" La Banque Mondiale se considère comme un partenaire à long terme de la Gambie " a-t-il déclaré, notant que le partenariat a été très robuste au cours des cinq dernières années.

" Nous devons tous comprendre que la Gambie, à l'instar des autres pays Africains, traverse une période difficile " a-t-il déclaré, invoquant la pandémie du covid-19 et la guerre en Ukraine comme étant les principaux facteurs.

Le Ministre de l'Economie et des Finances, Mr Seedy Keita, a salué ce projet, déclarant qu'il permettra la revitalisation du secteur touristique et la création d'emplois pour la jeunesse de la Gambie.

