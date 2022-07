Togo: Un match nul au goût d'une victoire

opinion

Les Eperviers dames contre toute attente ont enregistré un *match nul honorable* contre la super équipe camerounaise à l'occasion de leur deuxième sortie de la CAN féminine (1-1). Quel match !? Je n'en revenais pas ! *À quoi a servi le match amical du Cameroun contre la France en France ?

À quoi a servi ce statut de mondialiste du Cameroun et de grand favori de cette CAN ?* Bravo à nos joueuses ! *Une équipe inexpérimentée qui pour sa toute première participation à la CAN, a accroché le grand Cameroun, c'est du jamais vu !* Le Togo a surpris le monde entier. C'est une rencontre qui a connu plus d'audiences sur les chaînes même sur les réseaux sociaux. Même les médias camerounais en plein match jettent des fleurs et des pots de fleurs à cette équipe du Togo. *La plupart des togolais eux- mêmes ne font pas confiance en cette équipe des Eperviers dames*.

Le patriotisme s'est évaporé et a laissé place au scepticisme et à la fanfare de dénigrement. Beaucoup avant le match se moquaient des Eperviers en parlant de l'AVC et prédisaient des scores fleuves et lagunes. *Dieu a cloué le bec à tout ce monde*. Ce que nous certains, voulons pour cette équipe ce n'est pas le score, c'est plutôt le contenu, le *jeu produit par les Eperviers*. Progressivement ces jeunes filles prouvent à travers leur football qu'elles ne sont pas venues à cette CAN en *victime expiatoire*.

Il est vrai qu'il y a eu toujours des erreurs mais c'est mieux que la rencontre contre Tunisie. Bravo à notre gardienne. Il faut aussi reconnaître que le Cameroun était plus fort et qu'une victoire 2-1 sur le Togo va susciter l'adrénaline à Samuel Eto'o. 1-1 c'est pire, c'est une grande déception pour le peuple camerounais, une grande honte. L'étape où le football se joue dans la bouche est révolu. Nous avons vu à cette CAN le Nigeria battu par l'Afrique du Sud (2-1). Quel que soit l'issue de la troisième rencontre, cette équipe togolaise a de l'avenir, cette équipe a du potentiel. Que cette rencontre historique contre le Cameroun serve de tremplin à nos dirigeants pour la *redynamisation du football féminin au Togo et du football togolais en général*.

Le Togo a des talents. C'est le manque de volonté qui constitue un véritable blocage pour l'émergence du sport roi togolais. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, les jeunes filles nous l'offre. *Ce sont de petites filles qui ont joué contre leurs grands-mères camerounaises*. Même après cette CAN, cette équipe des Eperviers doit être conservée pour former un groupe *solide, dynamique et expérimenté*. Nous avons une meilleure occasion de faire de cette équipe féminine l'une des meilleures en Afrique de l'ouest. Félicitations

Félicitations à toutes ces joueuses qui font la fierté de toute une nation. Je suis fier d'avoir fait confiance à cette équipe féminine du Togo. Félicitation à la coach Kaï TOMETY. Maximum de soutien à toutes ces jeunes filles si tu es togolais !