Congo-Kinshasa: Acquitté après deux années de prison - Kamerhe aura un grand rôle à jouer, selon Patrick Munyomo

Ce n'est plus un secret, le président national de l'UNC a été acquitté par la justice congolaise après avoir été condamné, initialement à 20 ans de travaux forcés, pour détournement de deniers publics alloués au Projet de 100 premiers jours du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Après cet acquittement, Vital Kamerhe aura un grand rôle à jouer au sein de la scène politique congolaise aux côtés du Chef de l'Etat, a estimé Patrick Munyomo, député national élu de la ville de Goma.

Dans un entretien avec la Radio Top Congo Fm, la semaine dernière, Patrick Munyomo a confirmé qu'en ce moment où la RDC est agressée par le Rwanda, Kamerhe pourra partager par son expérience et son intelligence pour la paix. Il jouera également un rôle pour le renforcement de la cohésion nationale sur l'ensemble du pays, pense-t-il. "Je tiens à saluer et féliciter la justice congolaise qui a lu le droit dans le procès de 100 jours qui est le plus perplexe dans notre pays depuis son accession à la souveraineté nationale. En ce jour, Kamerhe est un homme libre comme nous autres. J'espère qu'il est prêt à servir la RDC comme ce fut le cas et lui-même l'a confirmé après son entretien avec le Chef de l'Etat après son acquittement.

A l'en croire, son expérience et son intelligence sont des grands atouts pour faire face à tous les problèmes que rencontre la RDC dont sur le plan social, la cohésion sociale sans oublier la question de la déstabilisation de la situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC.

"Je me réjouis de son échange avec le président Tshisekedi. Cela prouve une fois de plus qu'il est mature dans la politique mais aussi un renouvellement de la confiance des alliés du CACH et que cela doit nous servir d'exemple en tant que politique dans le sens où l'intérêt général de la nation doit être mis en avant. Je connais Vital Kamerhe personnellement, il est un homme très courageux, ambitieux mais également très patriote et que sa réapparition aux côtés du président de la République va donner un nouveau paysage politique au bénéfice de la population", a précisé l'honorable Patrick Munyomo, qui estime que l'union sacrée a besoin des hommes loyaux et fidèles à la vision du Chef de l'Etat Tshisekedi pour la réussite de son premier quinquennat.