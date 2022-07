Afrique: Kinshasa - La 9ème édition du Fickin se tient du 2 au 9 juillet

Il s'est tenu, tout dernièrement, à l'Académie des beaux-arts, la conférence de presse sur la 9ème édition du Festival International de Cinéma de Kinshasa (FICKIN). Ce festival qui bouge la ville de Kinshasa dans une atmosphère multiculturelle, plus particulièrement, cinématographique durant huit jours, soit, du 2 au 9 juillet, à l'Académie de Beaux-Arts et à l'Institut Français de Kinshasa, aura pour thème, " pour qui produire ?". Le coup d'envoi de cette nouvelle édition de la FICKIN sera donné avec le film JUWAA du réalisateur Nganji Mutiri.

La conférence animée par le directeur du Fickin, Mr Ephraïm Buyikana, et ses collaborateurs, avait connu la participation du directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Mr Henry Kalama Akulez, le parrain de cette 9ème édition.

La question basée sur la thématique de cette nouvelle édition, " pour qui produire ", a été le leitmotiv des échanges entre les organisateurs du Fickin et les professionnels de la presse. Pour cette 9ème édition multiculturelle de ce festival, le comité de sélection a retenu 74 films sur plus de 277 œuvres soumises, dont 36 courts-métrages fiction, 13 courts-métrages documentaires, 9 longs-métrages fiction, 4 longs-métrages documentaire et 12 films d'animation provenant de 39 pays, dont 15 films de la RDC.

Outre la projection des films, la 9ème édition du Fickin sera riche en activités connexes telles que les concerts musicaux, les ateliers de formation, les colloques et tant d'autres activités.

Se confiant à la presse, le directeur de Fickin, Ephraïm Buyikana, est revenu sur la raison de cette conférence de presse. " Le but de cette conférence de presse c'était pour donner les couleurs de cette 9ème édition qui commence déjà le week-end prochain, et l'ouverture sera ici à l'académie des beaux-arts, où on va lancer avec le film JUWAA qui est réalisé par un congolais, un très beau film dont j'invite tout le monde à venir découvrir", a-t-il convié. Et de renchérir : "Pour qui produire ? C'est une thématique qui nous remet en question. Et, lors de ce colloque, on va se retrouver autour d'une table ou on va échanger sur comment est-ce que nous devons changer notre façons de faire", explique-t-il.