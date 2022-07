Afrique: Le pays à la quête d'un nouvel entraîneur, s'en est complètement fini pour Hector Cuper !

Il n'aura duré que pendant que 13 mois, jouant 13 matches officiels sur le banc des Léopards de la RD Congo comme sélectionneur principal avec comme bilan, 3 victoires, 4 matches nuls et 6 défaites. Il, c'est le technicien argentin, Raul Hector Cuper, qui a été officiellement demis de ses fonctions ce mardi 5 juillet, et du coup la RDC qui n'a plus d'entraineur, se lance à la quête du successeur de celui avec qui, les Congolais ont tout vu.

Le Ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde Chembo, a ainsi annoncé la résiliation à l'amiable de son contrat de travail, signé le 30 mai 2021, dans son cabinet de travail, en présence des membres de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), conduits par le président a.i, Donatien Tshimanga Mwamba, pour le seul motif, insuffisance de résultats.

Le contrat tel que signé, devrait aller jusqu'en 2023, mais les dernières prestations catastrophiques, notamment : une humiliation devant le Maroc aux barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde, et une terrible bourde en ce début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can 2023, ont été insupportables par les Congolais.

Déjà le 9 juin dernier, Serge Nkonde Chembo, lui avait donné un préavis de résiliation de son contrat conformément à l'article 15 points (e), par manque des résultats. Il lui avait exprimé au nom de toute la République, ses profonds regrets d'assister à une contre-performance de l'équipe nationale de football jamais vu durant les deux dernières décennies : " In casu, il vous est reproché des manquements à vos devoirs d'entraîneurs notamment la non-amélioration des performances de l'équipe nationale tel que stipulés à l'article 3 points V ; établir des tactiques, des méthodes d'entraînements, et de jeu pour le bénéfice et l'amélioration des performances de l'équipe nationale ", avait-t-il dans sa lettre de préavis.

Avant d'en arriver, Serge Nkonde dit avoir consulté la FECOFA qui est l'organe technique et le concerné Hector Cuper, dont les propositions faites ont été validées au niveau du conseil de ministre. Ainsi, Raul Hector Cuper n'est plus sélectionneur des Léopards de la RDC.